Leak rivela le prime immagini del remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion

Le prime immagini del tanto atteso remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion sono emerse da una fuga di screenshot e dettagli provenienti dal sito web dello sviluppatore Virtuos. Questa anticipazione giunge in un contesto di crescente attesa per una rielaborazione del celebre titolo Bethesda, un'aspettativa alimentata da numerose indiscrezioni di settore nelle scorse settimane.

Secondo quanto , i piani attuali di Bethesda prevederebbero un lancio a sorpresa ("shadow drop") del gioco la prossima settimana su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass.

In vista di questo potenziale annuncio, alcuni utenti su Reddit hanno esplorato il sito web di Virtuos, scoprendo una serie di immagini che sembrano destinate all'imminente presentazione ufficiale del gioco. Queste includono screenshot del remake e immagini comparative che evidenziano le differenze tra questa nuova versione di Oblivion e l'originale Bethesda del 2006.

Le indiscrezioni sul remake si sono intensificate nel corso del 2025, con un reveal imminente ampiamente previsto. I primi segnali risalgono già a gennaio, quando un dipendente di Virtuos ha aggiornato il proprio profilo LinkedIn menzionando un non troppo misterioso "remake non annunciato in Unreal Engine 5", corredato da sistemi di stamina, furtività, blocco, tiro con l'arco e reazioni ai colpi completamente rielaborati, oltre a una nuova interfaccia utente (HUD).

La fuga di materiale dal sito web di Virtuos sembra confermare la concretezza di questo progetto, offrendo un primo sguardo tangibile ai miglioramenti visivi e potenzialmente meccanici apportati al classico RPG open-world. Le immagini comparative, in particolare, dovrebbero fornire un'indicazione chiara dell'evoluzione grafica tra la versione originale e il remake, suscitando ulteriore interesse nella comunità di giocatori che da anni auspica un ritorno nel mondo di Cyrodiil con una veste moderna. L'ipotesi di un lancio a sorpresa la prossima settimana aggiunge un elemento di eccitazione e immediatezza all'attesa, suggerendo che i fan non dovranno attendere a lungo per poter sperimentare questa riedizione.