Lectra lancia Apogy e porta l'IA agentica nell'industria della moda

Il gruppo francese presenta una soluzione cloud pensata per unificare dati, team e processi tra ideazione e produzione dei capi. Dopo mezzo secolo di software CAD, l'azienda punta su agenti intelligenti per ridurre i tempi di sviluppo e valorizzare il know-how interno

Lectra ha annunciato a Parigi il lancio di Apogy, nuova soluzione cloud dedicata allo sviluppo prodotto nel settore moda, la fase che collega la creazione stilistica alla produzione industriale dei capi. Il gruppo francese, che quasi cinquant'anni fa aveva definito lo standard globale per il CAD applicato alla moda, presenta la piattaforma come un passaggio di fase: dalla digitalizzazione della modellistica all'introduzione dell'intelligenza artificiale agentica nell'intero ciclo produttivo.

Apogy nasce con l'obiettivo di riunire in un unico ambiente dati, processi e tutte le figure coinvolte nello sviluppo di un capo. La piattaforma automatizza le attività a minor valore aggiunto e semplifica l'accesso a informazioni e competenze, con l'intento dichiarato di lasciare ai team più spazio per le decisioni creative e strategiche. Il contesto in cui si inserisce il lancio è quello di un settore alle prese con una domanda sempre più imprevedibile, cicli di collezione più brevi e una pressione normativa e ambientale crescente, fattori che secondo Lectra rendevano necessario superare processi frammentati e dati dispersi tra funzioni diverse.

"Da cinquant'anni Lectra contribuisce a trasformare l'industria della moda, in particolare digitalizzando la modellistica", ha dichiarato Maximilien Abadie, Deputy CEO di Lectra, sottolineando come l'intelligenza artificiale agentica rappresenti oggi l'occasione per ripensare lo sviluppo prodotto nel suo complesso. Secondo Abadie, Apogy è la prima soluzione progettata per mettere in comunicazione stakeholder, dati e processi lungo l'intera catena di sviluppo, con l'obiettivo di aiutare le aziende della moda a produrre più rapidamente capi desiderabili, realizzabili e coerenti con la domanda del mercato.

Il cuore della piattaforma è un sistema di agenti intelligenti che accompagna i team dall'idea iniziale fino al prototipo pronto per l'industrializzazione. Gli utenti possono generare ed esplorare nuovi concept a partire da prompt testuali, schizzi o immagini, lavorando in tempo reale in un ambiente condiviso che mantiene la tracciabilità completa delle modifiche. Apogy è compatibile con i principali formati standard del settore e integra strumenti di simulazione 3D e rendering fotorealistico per facilitare le fasi di approvazione.

Un secondo elemento centrale della proposta riguarda la collaborazione lungo la filiera. Centralizzando i dati di sviluppo prodotto in un'unica fonte condivisa e costantemente aggiornata, Apogy consente a team interni, partner e fornitori di lavorare in parallelo, riducendo i tempi di approvazione e produzione. David Towell, Senior Manager di O'Neills, ha raccontato che l'adozione di un'unica soluzione da parte di tutti i team dell'azienda ha eliminato gli errori legati al trasferimento dei dati, aumentando trasparenza e produttività.

La piattaforma punta inoltre a preservare il know-how tecnico interno alle aziende, riducendo la dipendenza da un numero ristretto di specialisti e accelerando la formazione dei team più giovani. È il punto sottolineato da Riccardo Romani, Operations Director di Oniverse, il gruppo che riunisce marchi come Calzedonia, Intimissimi e Tezenis, secondo cui dotare i team di strumenti nativamente pensati per l'era dell'intelligenza artificiale rafforza la capacità dell'azienda di attrarre e trattenere talenti nell'ambito della modellistica.

Distribuita in modalità SaaS, Apogy è il risultato di tre anni di sviluppo condotto insieme a diverse decine di clienti ed è già in uso presso i primi utilizzatori. Lectra prevede di ampliarne progressivamente le funzionalità di intelligenza artificiale, automatizzando un numero crescente di attività lungo il flusso di lavoro.

Fondata nel 1973 e presente in oltre cento Paesi con circa 2.800 dipendenti, Lectra è quotata su Euronext e nel 2025 ha registrato un fatturato di 507 milioni di euro, di cui 89 milioni generati dalle soluzioni SaaS. Il gruppo, oltre alla moda, opera anche nei settori automotive e arredamento, fornendo tecnologie per l'ottimizzazione dei processi produttivi.