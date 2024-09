LinkedIn Top Startups Italia 2024: le Startup che innovano il mercato

Il World Professional Network, LinkedIn, con una nota ufficiale, ha presentato la quinta edizione della sua lista annuale Top Startups Italia, mettendo in luce le 10 aziende emergenti che stanno lasciando un'impronta significativa nel panorama imprenditoriale del Paese e che si caratterizzano per l'integrazione dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di migliorare accessibilità, funzionalità ed efficienza nei vari settori di mercato.

Le aziende presenti nella lista di quest'anno sono state selezionate in base a quattro criteri principali: la crescita della forza lavoro, l'interazione degli utenti con le aziende e i loro dipendenti, l'interesse da parte di professionisti in cerca di nuove opportunità lavorative e la capacità di attrarre talenti di spicco nel settore. Tra i settori più rappresentati troviamo la gestione delle risorse finanziarie, la mobilità, il digital marketing e l'organizzazione di viaggi.

Al primo posto si posiziona hlpy, una startup nel settore automotive che, attraverso l'uso di AI e machine learning, si è affermata per la sua efficacia nel fornire assistenza stradale in Italia, Spagna e Francia. Seguono poi Up2You, Scalapay e Smartpricing, aziende che hanno migliorato la loro posizione rispetto all'anno precedente grazie a soluzioni software innovative per la sostenibilità e il revenue management.

Una delle novità di quest'anno è SiVola, una travel tech company che ha saputo distinguersi nell'organizzazione di viaggi di gruppo, grazie all'influenza e alla competenza di noti travel influencer italiani.

“Le startup rappresentano sempre più una delle forze trainanti dell'innovazione, grazie allo sviluppo di soluzioni e servizi al passo con le esigenze economiche e sociali di oggi. Attraverso l'analisi dei dati di LinkedIn”, commenta Michele Pierri, Senior Managing Editor di LinkedIn Notizie Italia, “la classifica Top Startups Italia vuole raccontare questi trend, continuando a mettere in luce una serie di aziende che stanno non solo cambiando in vario modo i loro settori di riferimento, ma anche contribuendo a plasmare il futuro del lavoro e dell'imprenditorialità, distinguendosi per la capacità di attrarre talenti, di innovare e di crescere nel loro ambito”.

Tra le nuove entrate troviamo anche Freedome, un provider di attività outdoor che, operando come società benefit, pone un forte accento sul contributo al benessere delle comunità locali. Questo approccio sottolinea una tendenza crescente tra le startup di valorizzare non solo l'innovazione tecnologica ma anche l'impatto sociale.

Le altre aziende che chiudono la classifica — Contents, AccessiWay e Oversonic — si concentrano su servizi IT e digital, con un forte impiego di AI per migliorare l'accessibilità digitale e l'efficienza dei processi aziendali.