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Mario Kart 8 Deluxe si aggiorna per Switch 2

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Nintendo introduce grafica più nitida, caricamenti più rapidi e multiplayer fino a otto giocatori. In arrivo anche il supporto a CameraPlay e alcune modifiche al bilanciamento di gioco

Mario Kart 8 Deluxe si aggiorna per Switch 2
03 settembre 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nintendo ha rilasciato l'aggiornamento 4.0.0 di Mario Kart 8 Deluxe, pensato per sfruttare le caratteristiche di Nintendo Switch 2. La patch, disponibile da oggi, introduce una serie di miglioramenti tecnici e alcune novità nel comparto multiplayer, confermando l'attenzione dell'azienda giapponese nel mantenere aggiornati i titoli di maggior successo anche a distanza di anni dal debutto.

Tra le modifiche principali figura il supporto al display di Switch 2 e ai televisori ad alta risoluzione, che garantisce una resa grafica più definita rispetto alla versione originale. Nintendo ha inoltre ridotto i tempi di caricamento prima dell'inizio di gare e battaglie, un intervento che dovrebbe rendere l'esperienza di gioco più fluida soprattutto nelle sessioni in locale con più partecipanti.

Proprio il multiplayer locale riceve l'aggiornamento più rilevante: da questa versione è possibile giocare fino a otto persone contemporaneamente, contro le quattro previste finora. Per raggiungere questo numero è necessario collegare alla console fino a sette controller Nintendo Switch, tra Joy-Con e Pro Controller, mentre per l'ottavo giocatore è richiesto almeno un Joy-Con 2 o un Pro Controller di Switch 2.

L'aggiornamento introduce anche il supporto a CameraPlay, funzione che permette di mostrare il volto dei giocatori durante le gare tramite una videocamera USB, venduta separatamente. L'opzione è disponibile sia in multiplayer locale, da due a quattro giocatori, sia online, dove però l'utilizzo della videocamera è vincolato alla partecipazione a una sessione GameChat: solo i membri della sessione potranno vedere le immagini e ascoltare l'audio del microfono.

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Nintendo Mario Kart 8 Switch 2 aggiornamento videogiochi
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