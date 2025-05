Mortal Kombat 1: Definitive Edition arriva su console e PC

Warner Bros. Games ha ufficializzato la disponibilità di Mortal Kombat 1: Definitive Edition, versione completa e ampliata dell’ultimo capitolo della storica serie videoludica, in formato digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam ed Epic Games Store). Il titolo, sviluppato da NetherRealm Studios, rappresenta l’edizione più esaustiva mai realizzata di Mortal Kombat 1, saga che ha superato i 100 milioni di copie vendute nel mondo. La nuova edizione raccoglie in un’unica soluzione l’esperienza base del gioco e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino ad oggi, includendo l’espansione narrativa Kaos Sovrano, i due pacchetti di contenuti Kombat Pack e Kombat Pack 2, oltre al ritorno delle celebri Animality, spettacolari mosse finali che permettono ai personaggi di trasformarsi in animali guida per infliggere il colpo di grazia.

Mortal Kombat 1: Definitive Edition integra anche nuove personalizzazioni estetiche ispirate alle trasposizioni cinematografiche del franchise. Tra queste, figurano le skin per Johnny Cage, Kitana, Scorpion e Shao Kahn basate sul film Mortal Kombat II (prossimamente al cinema con Warner Bros. Pictures), oltre a quelle tratte dal lungometraggio Mortal Kombat del 2021 per Sub-Zero e la skin torneo dedicata a Liu Kang. Sono inoltre inclusi numerosi personaggi giocabili aggiuntivi, tra cui figure iconiche come Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi e nuovi volti provenienti da altri universi narrativi, come Omni-Man, Peacemaker, Patriota, Ghostface, Conan il Barbaro e il T-1000. Il roster è ulteriormente arricchito da combattenti Kameo, supporti tattici durante le battaglie, e da una selezione di skin rare, comprese versioni alternative per Scorpion, Mileena e Sub-Zero, oltre a una versione esclusiva di Johnny Cage modellata su Jean-Claude Van Damme, che ne fornisce anche la voce originale.

L’espansione Kaos Sovrano prosegue l’arco narrativo del gioco, mettendo il protagonista Liu Kang, ormai Dio del fuoco, di fronte alla sfida di mantenere l’equilibrio della sua nuova linea temporale, affidandosi tanto agli alleati quanto ai nemici per contrastare una minaccia proveniente da un universo alternativo. Coloro che già possiedono una copia di Mortal Kombat 1 possono accedere ai contenuti della Definitive Edition attraverso un aggiornamento digitale, acquistabile separatamente, che include l’intero pacchetto di espansioni, personaggi, skin e valute di gioco.