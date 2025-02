"Ne Zha 2" conquista il box office mondiale: un trionfo per l'animazione cinese - Il trailer

Il film d'animazione cinese supera "Inside Out 2" e segna un record storico, proiettando l'industria cinematografica cinese sulla scena globale. Ancora non esiste una data di uscita nelle sale italiane

Il panorama dell'animazione mondiale è stato scosso da un evento straordinario: il film cinese "Ne Zha 2" ha superato "Inside Out 2" della Disney, conquistando il primato di film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi a livello globale. Secondo i dati della piattaforma di biglietteria Maoyan, il film ha superato i 12,319 miliardi di yuan (circa 1,72 miliardi di dollari USA) in incassi mondiali, incluse le prevendite, a sole tre settimane dalla sua uscita. Questo incredibile traguardo di "Ne Zha 2" segna una serie di record senza precedenti. È diventato il primo film nella storia a raggiungere un incasso di 1 miliardo di dollari in un singolo mercato, un risultato straordinario che sottolinea la sua popolarità e il suo impatto culturale. Inoltre, "Ne Zha 2" ha infranto un altro importante record, essendo il primo titolo non prodotto a Hollywood a entrare nel prestigioso club dei film che hanno incassato oltre un miliardo di dollari.

Il successo di "Ne Zha 2" rappresenta un enorme ritorno commerciale per la casa di produzione Enlight Media e per il regista Yang Yu, noto come Jiaozi. Il prezzo delle azioni di Enlight è salito alle stelle, riflettendo l'ottimismo degli investitori.

"Ne Zha 2" rappresenta un notevole passo avanti rispetto al suo predecessore, il film d'animazione "Ne Zha" del 2019, che aveva incassato 5 miliardi di yuan. Il sequel continua la storia di Nezha, il dio ragazzo della mitologia cinese, e del suo alleato Aobing, alle prese con la ricostruzione dei loro corpi dopo la salvezza delle loro anime.

Vi proponiamo il trailer internazionale di presentazione

Il film ha conquistato il pubblico con la sua ricca narrazione, le immagini spettacolari e i temi universali di sfida, destino e fiducia in se stessi. Rao Shuguang, presidente della China Film Critics Association, ha elogiato il film per la sua abile fusione della mitologia cinese tradizionale con la narrazione moderna.

"Ne Zha 2" ha ricevuto ampi consensi anche per la sua maestria tecnica. Con circa 2.000 effetti speciali e il contributo di 138 studi di animazione, il film esemplifica la forza collaborativa dell'ecosistema creativo cinese e annuncia un miglioramento sia dell'industria cinematografica che dei suoi standard estetici. Il film è già stato distribuito in mercati esteri, come Australia, Nuova Zelanda e Nord America, dove ha ricevuto il plauso della critica, tuttavia ancora non esiste una data di uscita nelle sale italiane.

Immagine da fotogramma