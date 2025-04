Netflix porta l'intelligenza artificiale di OpenAI nel suo sistema di ricerca

Netflix ha avviato una fase di test per una nuova funzione di ricerca avanzata basata sull’intelligenza artificiale di OpenAI, come riportato da Bloomberg. La nuova tecnologia, attualmente in fase sperimentale, consente agli utenti di effettuare ricerche più dettagliate rispetto a quelle tradizionali, includendo anche elementi soggettivi come lo stato d’animo dello spettatore. Il sistema va oltre la classica classificazione per genere o per nome degli attori, offrendo un’interazione più sofisticata e personalizzata con la piattaforma. Al momento, la funzione è disponibile in versione beta per un numero limitato di utenti in Australia e Nuova Zelanda, esclusivamente su dispositivi iOS. Secondo quanto confermato da MoMo Zhou, portavoce di Netflix, il test verrà progressivamente esteso agli Stati Uniti nel corso delle prossime settimane e mesi.

Non sono invece previsti, per ora, rilasci al di fuori dell’ambiente iOS. Zhou ha inoltre sottolineato che si tratta di una fase iniziale del progetto, in cui l’azienda si concentra principalmente sull’osservazione e sull’ascolto dei feedback da parte degli utenti. Da anni Netflix utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per ottimizzare i propri sistemi di raccomandazione, ponendo costante attenzione alle innovazioni tecnologiche per migliorare l’esperienza utente e supportare i creatori di contenuti. In una precedente intervista, Greg Peters, co-CEO della piattaforma, aveva evidenziato l’impegno dell’azienda nell’esplorare nuovi strumenti digitali con l’obiettivo di arricchire le modalità narrative e rendere più efficiente la fruizione dei contenuti da parte degli abbonati. OpenAI, coinvolta nello sviluppo della nuova funzionalità, non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.