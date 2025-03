Novità di marzo 2025 nel catalogo PlayStation Plus

Un'analisi approfondita delle nuove uscite di marzo 2025 per PlayStation Plus Extra e Premium: dai titoli tripla A agli indie innovativi, passando per i classici rivisitati e le esperienze in realtà virtuale

Sony Interactive Entertainment ha svelato l'elenco dei giochi in arrivo a marzo 2025 per gli abbonati ai piani Extra e Premium di PlayStation Plus, insieme ai titoli classici riservati agli utenti Premium. Tutte le aggiunte saranno disponibili a partire dal 18 marzo. Il catalogo giochi di marzo offre una selezione variegata, capace di soddisfare un ampio spettro di preferenze videoludiche. Per chi ama il retrogaming, Arcade Paradise (PS5, PS4) è un tuffo negli anni '90. In questo simulatore, uscito nel 2022, il giocatore veste i panni di Ashley, impegnato a trasformare la lavanderia di famiglia in una sala giochi di successo. Con oltre 35 cabinati giocabili da sbloccare, l'esperienza promette ore di divertimento nostalgico. Gli amanti delle sfide platform 3D troveranno pane per i loro denti in Bang-On Balls: Chronicles (PS5, PS4). Nei panni di BOB, un eroe rimbalzante, i giocatori esploreranno mondi aperti storicamente (e imprecisamente) ispirati, affrontando nemici e collezionando oggetti in modalità giocatore singolo, schermo condiviso o cooperativa online fino a quattro giocatori.

Il calcio arcade torna protagonista con Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4), basato sull'iconico anime. Azione adrenalinica, tiri spettacolari e la possibilità di creare la propria squadra dei sogni, sia offline che online, sono gli ingredienti principali di questo titolo. Gli appassionati di mecha apprezzeranno Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS5, PS4). Ambientato nell'anno 0079 dell'Universal Century, questo gioco d'azione per giocatore singolo immerge il giocatore nel conflitto tra il Principato di Zeon e le Forze della Federazione Terrestre, con un focus sui legami tra commilitoni. Prince of Persia: The Lost Crown (PS5, PS4) segna un nuovo capitolo per la saga, con un'estetica rinnovata e un gameplay che mescola combattimenti acrobatici, poteri temporali e ambientazioni ispirate alla mitologia persiana.

Per gli amanti delle atmosfere steampunk e delle narrazioni intricate, Syberia: The World Before (PS5, PS4) è un must. Questo titolo rappresenta il culmine dell'universo creato dal compianto Benoit Sokal, e intreccia le storie di Kate Walker e Dana Roze in un'avventura punta e clicca giocabile anche senza aver provato i capitoli precedenti. L'adrenalina sale con UFC 5 (PS5), che promette un'esperienza di combattimento MMA estremamente realistica. Grazie al motore Frostbite, i lottatori vantano una fedeltà visiva senza precedenti, e il sistema di danni rende ogni incontro ancora più strategico e brutale. Infine, You Suck at Parking (PS5, PS4) offre un'esperienza di guida unica, dove l'abilità nel parcheggio è più importante della velocità. Con oltre 270 livelli sempre più difficili, questo titolo mette alla prova i riflessi e la precisione dei giocatori.

ìGli abbonati Premium potranno immergersi completamente nel mondo di Arcade Paradise VR (PS VR2). Questa versione, pubblicata l'anno scorso, trasporta il giocatore nel 1993, offrendo un'esperienza VR che combina nostalgia e gestione, con 12 cabinati completamente realizzati in realtà virtuale e 27 giochi controllati in modo tradizionale. Infine, il catalogo dei classici di marzo si concentra su FromSoftware, con tre titoli della serie Armored Core: Armored Core, Armored Core: Project Phantasma e Armored Core: Master of Arena.