Parte la caccia al trono del Torino nella eSerie A 2026

Il sesto campionato esports della Lega Calcio approda su EA SPORTS FC 26 con sedici club pronti a sfidarsi per il titolo nazionale e l'accesso diretto alle competizioni globali di Electronic Arts

23 febbraio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
La sesta edizione della eSerie A Goleador segna il ritorno del calcio virtuale italiano sotto l'egida della Lega Serie A e Infront Italy. Con il Torino FC eSports chiamato a difendere lo scudetto conquistato nella passata stagione, il palcoscenico di EA Sports FC 26 diventa il centro nevralgico della competizione nazionale. Il torneo non rappresenta solo un evento isolato, ma si conferma come il principale punto di riferimento per il gaming competitivo in Italia, trasportando le dinamiche del prato verde in una dimensione digitale che acquisisce ogni anno maggiore rilevanza istituzionale e commerciale.

La struttura del campionato prevede il coinvolgimento di sedici formazioni suddivise in quattro raggruppamenti. La fase regolare, articolata in match di andata e ritorno, ha già preso il via con i primi confronti dei Gruppi A e B, che vedono impegnate realtà come Juventus, Napoli e i campioni in carica granata. A marzo sarà invece il turno dei restanti gironi, prima di approdare alla fase calda della stagione. Questa maratona di sfide tattiche porterà i migliori pro player a contendersi la vittoria finale durante i playoff e le Finals previste a maggio a Napoli. La copertura dell'evento è garantita da una distribuzione multipiattaforma che coinvolge DAZN e i canali ufficiali Twitch e YouTube.

Oltre al prestigio del titolo tricolore, la eSerie A Goleador funge da passaggio obbligato verso il panorama internazionale, essendo parte integrante del circuito ufficiale FC Pro di Electronic Arts. I vincitori otterranno infatti l'accesso alla eChampions League e all'FC PRO World Championship, proiettando i talenti italiani verso le massime vette del professionismo mondiale. L'iniziativa mira a consolidare i risultati della scorsa edizione, caratterizzata da milioni di minuti di visualizzazione, confermando la volontà della Lega di evolvere il racconto sportivo per intercettare le nuove generazioni di tifosi.

eSerie A 2026 EA Sports FC 26 videogiochi esports
