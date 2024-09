Sony ha recentemente tolto i veli su uno dei segreti peggio custoditi nel mondo dei videogiochi: la PlayStation 5 Pro. Questa nuova console, che verrà lanciata il 7 novembre 2024, si presenta con un prezzo di partenza di 799,99€ e non include un lettore di dischi. La prenotazione sarà possibile a partire dal 26 settembre direttamente sul sito di PlayStation e presso i rivenditori aderenti.

Caratteristiche tecniche premium

Durante una presentazione tecnica condotta da Mark Cerny, architetto capo di PS5, sono state illustrate le migliorie significative del PS5 Pro rispetto al modello precedente. La nuova GPU offre un incremento del 67% delle unità di calcolo e una memoria più veloce del 28%, promettendo una velocità di rendering superiore del 45% per un gameplay estremamente fluido. Il miglioramento del ray tracing e l'introduzione della PlayStation Spectral Super Resolution basato su AI, assicurano una qualità visiva eccezionale, rendendo i riflessi e le rifrazioni della luce più dinamici e veloci.

Design e compatibilità

Il design del PS5 Pro segue le anticipazioni trapelate: somiglia a PS5 Slim ma si distingue per le strisce su entrambi i lati. La console sarà compatibile con tutti gli accessori PS5 esistenti, inclusi la PlayStation VR2 e il controller DualSense Edge. Nonostante la mancanza del lettore disco, sarà possibile acquistare separatamente un'unità disco compatibile a 130 euro. Anche la base per tenere la console in verticale viene venduta a parte, a 29 euro.

Giochi e prestazioni

I titoli che sfruttano le nuove caratteristiche di PS5 Pro avranno l'indicazione "PS5 Pro Enhanced". Tra questi, troviamo giochi come "Gran Turismo 7", "Horizon Forbidden West" e "Marvel’s Spider-Man 2". La compatibilità con oltre 8.500 giochi PS4 garantirà anche un miglioramento delle prestazioni grazie al PS5 Pro Game Boost.

Reazioni al prezzo (reale)

L'annuncio del prezzo della PlayStation 5 Pro ha scatenato una vasta gamma di reazioni tra i fan e gli analisti del settore. Con un prezzo di lancio fissato a 799,99€, la nuova console di Sony si posiziona come un'opzione premium nel mercato, suscitando sorpresa e dibattito tra la community di giocatori. Molti appassionati hanno espresso il loro stupore e insoddisfazione per il costo elevato, specialmente considerando che la console viene offerta senza un lettore di dischi fisici. Questo aspetto ha sollevato critiche poiché, per godere di una completa funzionalità, gli utenti dovranno sostenere spese aggiuntive, come l'acquisto separato del lettore di dischi o del supporto verticale.

Il dibattito si è esteso anche a livello internazionale, con gli utenti europei che hanno sottolineato come 799,99€ si traducano in un costo significativamente più alto rispetto al dollaro americano, raggiungendo quasi i 880 dollari. In Giappone, il prezzo è stato oggetto di particolare attenzione, con commenti e meme che hanno evidenziato il costo elevato. Gli analisti del settore hanno offerto prospettive su ciò che il pricing della PS5 Pro potrebbe significare per il futuro delle console. Alcuni hanno speculato che Sony potrebbe essere sempre più propensa a eliminare i lettori di dischi nelle future generazioni di console, come indicazione di un trend verso un ecosistema completamente digitale. Nonostante le migliorie tecniche indiscutibili, il prezzo elevato ha influenzato la percezione del valore della console tra i consumatori. Sondaggi su varie piattaforme hanno mostrato che una grande maggioranza di fan ha espresso scetticismo o riluttanza all'acquisto del nuovo modello.