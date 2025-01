PlayStation unisce calcio e basket in un evento crossover a Parigi

Sony Interactive Entertainment (SIE), in collaborazione con NBA e UEFA Champions League, ha organizzato un evento unico nel suo genere a Parigi, fondendo calcio e basket in un'esperienza sportiva inedita. L'iniziativa, svoltasi in concomitanza con la partita di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Manchester City e l'edizione 2025 degli NBA Paris Games, ha visto la creazione di uno speciale campo da gioco ispirato al controller DualSense. Il campo, caratterizzato da due porte da calcio e due canestri da basket, ha fatto da sfondo a sfide avvincenti tra personalità del mondo dello sport e content creator. Tra i partecipanti, l'ex stella NBA Tony Parker, l'ex calciatore Robert Pires e la calciatrice Mary Earps, vincitrice della UEFA Women's Champions League.

L'evento ha coinvolto anche giocatori amatoriali locali in un torneo a doppia disciplina, in cui il pallone e lo sport cambiavano dopo ogni canestro o gol. I vincitori si sono aggiudicati biglietti per assistere alla partita NBA di Parigi e a una futura sfida di UEFA Champions League. Tony Parker, quattro volte campione NBA, ha espresso entusiasmo per l'iniziativa, sottolineando l'originalità dell'evento e il legame tra i due sport. Mary Earps ha evidenziato il carattere inclusivo dell'iniziativa e l'importanza di superare i propri limiti, sia in campo che fuori. Robert Pires ha infine elogiato la scelta di Parigi come location, definendola "magica" per la sua atmosfera e la vista sulla città. L'evento, che ha incarnato il motto "Play Has No Limits", ha offerto un'esperienza memorabile per i partecipanti e ha celebrato la passione per lo sport in tutte le sue forme.