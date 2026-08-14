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Pokémon Bank chiuderà il 26 febbraio 2027

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Il servizio di cloud storage per 3DS cesserà le operazioni, mentre Pokémon HOME assorbirà progressivamente le sue funzioni

Pokémon Bank chiuderà il 26 febbraio 2027
14 agosto 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

The Pokémon Company ha reso noto che Pokémon Bank, l'applicazione per Nintendo 3DS che consente di conservare i Pokémon in uno spazio di archiviazione online, terminerà il proprio servizio il 26 febbraio 2027. Si tratta della chiusura definitiva di uno strumento che per anni ha rappresentato il principale ponte tra i giochi della serie usciti su console portatili Nintendo, permettendo ai giocatori di spostare le proprie creature tra titoli diversi senza doverle trasferire fisicamente cartuccia per cartuccia.

Al contrario, Pokémon HOME, il servizio più recente disponibile su Switch, iOS e Android, continuerà a essere supportato e verrà anzi ampliato. A ottobre, infatti, HOME guadagnerà la compatibilità con Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, estendendo così il numero di titoli storici collegabili alla piattaforma e consolidando il suo ruolo di erede naturale di Bank.

La conseguenza più rilevante per gli utenti riguarda la finestra temporale a disposizione per mettere al sicuro i propri Pokémon. Una volta cessato il servizio, il 26 febbraio 2027, non sarà più possibile trasferire le creature archiviate da Pokémon Bank a Pokémon HOME. The Pokémon Company invita quindi chi possiede ancora Pokémon custoditi nel vecchio servizio a completare il trasferimento verso HOME prima di quella data, per evitare di perdere l'accesso permanente ai propri esemplari.

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Pokémon Home Pokémon Bank Switch Nintendo 3DS videogiochi
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