Pokémon Day 2025: l'Anno di Eevee infiamma il mercato dei collezionisti su eBay

Il Pokémon Day 2025 ha segnato un'impennata senza precedenti nell'interesse per i Pokémon su eBay, trainata dall'annuncio dell'"Anno di Eevee" e dal lancio del set "Prismatic Evolutions". Le ricerche per "Pokémon" hanno superato le 22.000 all'ora, il picco più alto dall'inizio del 2023, confermando la passione globale per questi iconici personaggi.

L'attenzione si è concentrata in particolare su Eevee e le sue evoluzioni, con un aumento delle ricerche del 245% rispetto a gennaio 2024, raggiungendo quasi 1.000 ricerche all'ora. Tra le Eeveelution, Umbreon ha registrato la crescita maggiore, con un incremento del 500% nelle ricerche rispetto all'anno precedente, grazie alla presenza di una rara carta olografica nel set "Prismatic Evolutions". Continua inoltre il successo di Umbreon VMAX, la carta chase del set "Evolving Skies", con un aumento delle ricerche del 280% rispetto a gennaio 2024.

L'Evolving Shop: un'occasione unica per i collezionisti

In occasione del Pokémon Day, eBay ha lanciato l'"Evolving Shop", uno shop online temporaneo dedicato a Eevee e alle sue evoluzioni, con carte collezionabili e merchandise rari. Lo shop, disponibile su eBay.com, propone aste a partire da 9 centesimi e nuovi oggetti aggiunti ogni giorno dal 25 al 27 febbraio, offrendo ai collezionisti un'occasione unica per arricchire le proprie collezioni.

I Pokémon dominano la categoria Collectibles anche su eBay in Italia, confermandosi una passione di diverse generazioni, con oltre 3 milioni di item sulla piattaforma.

"Il mercato del collezionismo su eBay, in particolare quello delle carte Pokémon, è in continua evoluzione, e l'Anno di Eevee ha ulteriormente amplificato questo interesse anche in Italia - dichiara Lorenzo Leonardi, Collectibles and Media Category Manager eBay in Italia - Con milioni di oggetti da collezione, eBay offre una piattaforma globale e sicura per appassionati e collezionisti.".

La vetrina senza confini di eBay offre, infatti, la possibilità di essere in contatto con milioni di appassionati e venditori di tutto il mondo e di trovare vere e proprie rarità da collezione.