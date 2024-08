Poltergeist, in vendita la casa del cult horror

Uno dei set cinematografici horror più iconici è ufficialmente sul mercato per la prima volta in 45 anni. La casa della famiglia Freeling, resa famosa dal film classico del 1982 Poltergeist, è in vendita e gli interni sono stati conservati in modo tale da apparire esattamente come nel film. Lauren Murdock, dell'agenzia immobiliare Equity Union, ha annunciato mercoledì la disponibilità della proprietà, confermando che i proprietari originali hanno deciso di venderla per un prezzo di 1,175 milioni di dollari.

Secondo la descrizione dell'annuncio, "la sala da pranzo formale conduce alla famosa cucina che i fan del film ameranno vedere ancora nel suo stato originale". La casa dispone di quattro camere da letto, due bagni, e offre oltre 220 metri quadrati di spazio abitativo su un lotto di circa 1.500 metri quadrati. La casa, ormai parte della storia del cinema, è un pezzo unico per chiunque voglia possedere un luogo che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo del cinema horror.

Il film, diretto da Tobe Hooper e prodotto da Steven Spielberg, ha da sempre avuto un legame speciale con questa casa. Spielberg, che ha amato l'aspetto dell'abitazione fin dall'inizio della produzione, ha giocato un ruolo chiave nella scelta della location. "Steven amava quella casa perché era situata alla fine della strada," ha ricordato nel 2015 Jeff Spencer, scenografo del film. "Era una finta Tudor a due piani, tipica della San Fernando Valley, e si adattava perfettamente a tutto. Gli piaceva girare in zone residenziali normali".