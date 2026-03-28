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PS5, aumentano anche in Europa i prezzi di tutti i modelli

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Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato un aumento dei prezzi per l'intera gamma hardware a partire dal 2 aprile. La decisione, giustificata dalle pressioni economiche globali, colpisce pesantemente anche il mercato europeo

PS5, aumentano anche in Europa i prezzi di tutti i modelli
28 marzo 2026 | 14.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sony Interactive Entertainment ha annunciato una revisione al rialzo dei listini per l’intero ecosistema PlayStation 5, motivando la scelta con la persistente instabilità dello scenario economico globale e le relative pressioni inflazionistiche. Dal prossimo 2 aprile, l'acquisto della console ammiraglia richiederà un esborso sensibilmente maggiore rispetto al passato, segnando un distacco netto dalle strategie di prezzo mantenute finora. La versione standard di PlayStation 5 passerà dagli attuali 499,99 euro a 649,99 euro, mentre la Digital Edition subirà un incremento di cento euro, assestandosi sulla soglia dei 599,99 euro. Si tratta di una manovra che ridefinisce il posizionamento del prodotto, spostandolo verso una fascia di consumo più esclusiva.

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L'adeguamento dei costi non risparmia nemmeno le varianti di fascia alta e gli accessori dedicati alla mobilità domestica. La PlayStation 5 Pro, concepita per offrire prestazioni superiori ai fruitori più esigenti, vedrà il proprio prezzo salire a 899,99 euro, aggiungendo un ulteriore carico a un investimento già considerato elitario al momento del lancio. Parallelamente, il dispositivo per il gioco remoto PlayStation Portal subirà un rincaro di trenta euro, portando il costo finale a 249,99 euro. Questa strategia riflette la necessità del produttore giapponese di preservare i margini operativi a fronte dell'aumento dei costi di produzione e logistica, incidendo tuttavia in modo diretto sulla capacità di spesa del pubblico europeo in un settore sempre più condizionato dai fattori macroeconomici.

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PS5 videogiochi console prezzi aumento Sony
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