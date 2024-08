QuEra Quantum Alliance: E4 Computer Engineering si unisce al programma per accelerare lo sviluppo di soluzioni HPC-QC

E4 Computer Engineering, azienda italiana leader nel settore delle soluzioni hardware e software per l'Intelligenza Artificiale, l'High-Performance Computing (HPC), il Quantum Computing (QC), il Cloud Computing e la Data Analytics, è tra i membri fondatori del QuEra Quantum Alliance Partner Program.

L’iniziativa, annunciata oggi da QuEra Computing, leader nel calcolo quantistico ad atomi neutri, mira ad accelerare lo sviluppo, l’implementazione e l’utilizzo di computer quantistici ad atomi neutri per affrontare le sfide computazionali più impegnative a livello globale. Attraverso la QuEra Quantum Alliance, QuEra ed E4 Computer Engineering collaboreranno con le principali aziende tecnologiche per offrire esperienze di calcolo quantistico alle organizzazioni di tutto il mondo.

E4 potrà accedere in maniera privilegiata alla tecnologia allo stato dell’arte di QuEra, beneficiando di anteprime per personalizzare la propria offerta, partecipare ad attività congiunte in occasione di conferenze di settore e ricevere supporto dal team di ingegneri ed esperti di software di QuEra per realizzare tutto il potenziale dell'informatica quantistica.

I computer quantistici ad atomi neutri di QuEra combinano dimensioni del sistema, coerenza e modalità di elaborazione avanzate. Questi computer offrono un percorso promettente verso l’informatica quantistica su larga scala e fault-tolerant. Dal novembre 2022, i computer quantistici ad atomi neutri di prima generazione di QuEra sono accessibili al pubblico tramite un ampio servizio cloud pubblico e rimangono l’unica piattaforma ad atomi neutri disponibile per l’uso pubblico. QuEra è leader nel mercato degli atomi neutri, offrendo la manipolazione dinamica dei qubit (qubit shuttle) per calcoli quantistici flessibili ed efficienti. Operando a temperatura ambiente, i computer di QuEra si integrano perfettamente con l'infrastruttura informatica classica.

“Far parte della QuEra Quantum Alliance è un’opportunità unica per riunire le nostre competenze e liberare un enorme potenziale nel campo quantistico, in particolare per sviluppare soluzioni integrate HPC-QC”, ha commentato Daniele Gregori, CSO di E4 Computer Engineering.

“QuEra è entusiasta di lanciare il QuEra Quantum Alliance Partner Program. Questo programma rappresenta il nostro impegno a promuovere la collaborazione e a guidare l'innovazione nel panorama del calcolo quantistico”, ha dichiarato Yuval Boger, Chief Commercial Officer di QuEra Computing. “Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri stimati partner per sfruttare nuove possibilità e affrontare alcune delle sfide computazionali più complesse”.