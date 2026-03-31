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Ritorno sulla Luna - La recensione

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Un'analisi rigorosa tra storia e scienza di Paolo Attivissimo che ricostruisce l'impresa dell'umanità sul suolo lunare, smontando le tesi complottiste attraverso l'evidenza dei dati tecnici e della documentazione ufficiale delle missioni Apollo

Ritorno sulla Luna - La recensione
31 marzo 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il grandissimo interesse per il nostro enigmatico satellite ha natali millenari, proprio mentre l'esplorazione spaziale sta vivendo un momento di rinnovato fervore con l'imminente partenza della missione Artemis 2, destinata a riportare l'essere umano in orbita lunare dopo oltre cinquant'anni. In questo scenario di accelerazione tecnologica, la pubblicazione del saggio "Ritorno sulla Luna - Dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis" di Paolo Attivissimo, edito da Apogeo, assume una rilevanza documentale strategica.

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L'opera non è un semplice resoconto statico, ma l'evoluzione di un progetto di ricerca pluriennale che si aggiorna costantemente con il rilascio di nuovi documenti declassificati e scansioni fotografiche ad altissima risoluzione. Attraverso il rigore tecnico tipico delle pubblicazioni Apogeo, il testo analizza sistematicamente migliaia di testimonianze originali, restituendo la precisione di un'impresa che ha definito i confini dell'ingegneria moderna.

Il cuore del volume è dedicato alla decostruzione delle teorie del complotto, affrontate non con scherno, ma attraverso la forza dei fatti scientifici. Attivissimo risponde punto per punto ai dubbi più comuni, come l'assenza di stelle nelle immagini o lo sventolio della bandiera in assenza di atmosfera, trasformando ogni obiezione in un'opportunità per spiegare i principi della fisica e della fotografia applicata allo spazio profondo. In un'epoca segnata da deepfake e manipolazioni digitali, il metodo d'indagine proposto, basato sull'analisi delle ottiche e dei parametri fisici originali, diventa uno strumento prezioso ed emozionante per distinguere i fatti storici dalle distorsioni. Il saggio celebra l'ingegno umano descrivendo le soluzioni ingegneristiche estreme adottate negli anni Sessanta, quando la memoria dei computer era inferiore a quella di una moderna chiave USB, eppure sufficiente per coordinare un allunaggio.

L'opera si distingue per uno stile incisivo e sintetico, capace di rendere accessibili concetti complessi di meccanica orbitale senza sacrificare l'accuratezza del dato. La lettura permette di riscoprire i dettagli meno noti della vita a bordo delle capsule, offrendo una prospettiva che integra i dati freddi dei manuali tecnici con l'esperienza umana. Con il programma Artemis 2 ormai alle porte, il lavoro di Attivissimo funge da ponte tra le generazioni, ricordando che la strada verso le stelle richiede trasparenza, rigore e una costante ricerca della verità basata sulle evidenze scientifiche.

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Ritorno sulla Luna Paolo Attivissimo Apogeo Edizioni Artemis missione Artemis 2 Luna esplorazione lunare allunaggio storia delle missioni Apollo storia dello spazio
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