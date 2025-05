Square Enix cancella lo sviluppo di un nuovo Kingdom Hearts

Square Enix ha ufficialmente annunciato la cancellazione dello sviluppo di Kingdom Hearts Missing-Link, action RPG basato su tecnologia GPS destinato alle piattaforme iOS e Android. Il progetto, inizialmente annunciato ad aprile 2022 e previsto per il 2024, è stato oggetto di una fase di test prototipale chiusa nel gennaio 2023. Tuttavia, in seguito a un rinvio comunicato nel novembre 2024 senza una nuova data di rilascio, la casa giapponese ha deciso di interrompere definitivamente il lavoro sul titolo.

In una nota ufficiale, il team di sviluppo ha espresso il proprio rammarico per la decisione, sottolineando che, nonostante gli sforzi compiuti per realizzare un prodotto di qualità, non sussistevano le condizioni per garantire un’esperienza sostenibile e soddisfacente nel lungo termine. Square Enix ha inoltre ringraziato gli utenti che hanno partecipato alle varie sessioni di beta testing e che hanno sostenuto il progetto durante il suo percorso di sviluppo.

L’interruzione di Kingdom Hearts Missing-Link non rappresenta tuttavia una battuta d’arresto per la serie. La compagnia ha confermato che il lavoro su Kingdom Hearts IV per le piattaforme principali prosegue attivamente, riaffermando il proprio impegno nel proseguire la storica saga. Maggiori aggiornamenti sul nuovo capitolo verranno comunicati in futuro.