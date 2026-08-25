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The Sims 4, arrivano i kit Mean Girls e Ragazze a Beverly Hills

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Arriveranno il 27 agosto su tutte le piattaforme. Due epoche cult della moda giovanile tornano a vestire i Sims tra corridoi di liceo e shopping di Rodeo Drive

The Sims 4, arrivano i kit Mean Girls e Ragazze a Beverly Hills
25 agosto 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Electronic Arts ha annunciato l'arrivo di due nuovi contenuti per The Sims 4, entrambi dedicati all'estetica di due film simbolo della cultura pop adolescenziale. Si tratta di Stile Mean Girls Kit e Stile Ragazze a Beverly Hills Kit, disponibili dal 27 agosto su PC e Mac tramite EA app, Epic Games Store e Steam, oltre che su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Il primo Kit ripropone il guardaroba patinato degli anni 2000 ispirato a Mean Girls, con minigonne coordinate a maglioncini, giacche da "matleti" per la squadra sportiva, un cappellino natalizio per lo spettacolo scolastico e una tuta in velluto pensata per il look da mamma alla moda. L'insieme richiama l'estetica delle Plastics, il gruppo di studentesse al vertice della gerarchia sociale del liceo raccontato nel film del 2004, e permette di ricreare in gioco le dinamiche di popolarità che ne hanno fatto un classico.

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Il secondo Kit guarda invece agli anni '90 e a Ragazze a Beverly Hills, con capi ispirati alla protagonista Cher: dai celebri completi scozzesi alle mise più informali ma comunque curate, fino a una salopette che richiama il personaggio di Tai. Top sovrapposti, gonne con bottoni e tute da ginnastica completano una collezione pensata per essere abbinata liberamente, sia per chi vuole restare al centro della scena sia per chi preferisce uno stile più personale.

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The Sims 4 Ragazze a Beverly Hills Mean Girls videogiochi
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