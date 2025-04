Tinder, anche in Italia sarà possibile verificare i profili con il documento

Tinder rafforza la sicurezza degli utenti in Europa: espansione della funzione "Verifica il tuo profilo" con documenti d'identità e video selfie, per un'esperienza di dating online più autentica e protetta

Tinder ha annunciato l'implementazione della funzione "Verifica il tuo profilo" in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna, con il completamento previsto entro l'estate del 2025. Tale iniziativa mira a rafforzare l'autenticità dei profili degli utenti attraverso la verifica di foto e documenti d'identità. Il processo di verifica richiede la presentazione di un video selfie e di un documento di riconoscimento valido, quali patente di guida, passaporto o carta d'identità nazionale. Il sistema provvederà a controllare la validità del documento e a verificare l'età dell'utente, assicurando che quest'ultimo abbia superato i 18 anni. Nel caso in cui l'utente esegua contemporaneamente la verifica della foto, il sistema confronterà il volto nel video selfie con la foto sul documento e con almeno una delle foto del profilo.

Gli utenti che completano la sola verifica della foto riceveranno un'icona a forma di fotocamera blu, mentre coloro che completano la verifica del documento riceveranno un'icona blu a forma di documento. Il completamento di entrambe le verifiche sarà contrassegnato da un segno di spunta blu. Yoel Roth, Head of Trust and Safety di Match Group, ha sottolineato l'obiettivo di rendere le app di Match Group un metodo sicuro e affidabile per conoscere nuove persone, evidenziando la continua evoluzione degli strumenti volti a garantire interazioni sicure sia online che offline. Inoltre, ha affermato che la risposta positiva alla funzionalità "Verifica il tuo profilo" nel Regno Unito, in Australia e negli Stati Uniti conferma il valore aggiunto che tale funzione apporterà ai profili su Tinder. Pamela Zaballa, CEO di NO MORE, ha commentato positivamente l'iniziativa, affermando che questa opzione aggiuntiva fornirà agli utenti ulteriore sicurezza e fiducia nelle interazioni con i loro match, confermando l'autenticità dei profili.