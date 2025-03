Topps Rip Night: un successo globale per i collezionisti di carte

Il collezionismo di carte in Italia registra un'impennata di vendite nel 2024. Un'indagine rivela la passione delle nuove generazioni, gli eventi di community e gli investimenti nel settore

Il collezionismo di carte, un fenomeno che affonda le radici nella tradizione delle figurine, sta vivendo una nuova epoca d'oro in Italia. Secondo il report annuale di Circana, le vendite nel settore hanno registrato un'impennata del 23% nel 2024, trainate dalle carte collezionabili di vario genere: sportive, fantasy, Marvel e Star Wars.

La passione per le carte collezionabili si manifesta attraverso eventi di ogni tipo, locali e internazionali, che offrono ai collezionisti l'opportunità di incontrarsi, condividere la propria passione e scambiare carte rare. Le Topps Rip Night, eventi globali organizzati da Topps, azienda leader del settore, ne sono un esempio lampante, con tappe italiane che hanno registrato una partecipazione record.

Le nuove generazioni hanno riscoperto il fascino del collezionismo di carte, un'attività analogica che va ben oltre la semplice raccolta. Un'indagine di Skuola.net in collaborazione con Topps rivela che 1 giovane adulto su 7 è un acquirente abituale di carte collezionabili, con una spesa media annua di 350 euro. Inoltre, 1 collezionista su 3 cerca di fare business, comprando e rivendendo carte.

Topps, con oltre 80 anni di storia, continua a innovarsi, ampliando la propria offerta e arricchendo l'esperienza dei collezionisti attraverso eventi e manifestazioni. La partecipazione di Topps ai principali festival della pop culture italiana, come Napoli Comicon, Lucca Comics & Games e Milan Games Week & Cartoomics, testimonia l'importanza del marchio nel settore. Numerosissimi anche gli eventi nei negozi specializzati, momenti di pura aggregazione dedicati al sempre più crescente fandom, tra cui spiccano senz’altro le affollatissime Topps Rip Night: eventi di rilevanza internazionale organizzati in contemporanea direttamente dal colosso americano, che ha portato l'amatissimo format anche in Italia dopo l’enorme successo ottenuto negli Stati Uniti.

Il primo importante appuntamento del 2025 è stato proprio quello con la seconda tappa italiana della Rip Night, che in questo caso si è svolta contestualmente sia a Milano (Soccer City Cards) , sia a Roma (Il Covo del Nerd). Veterani e neofiti, in compagnia di esperti di settore o veri campioni come l’ex calciatore Vincent Candela, hanno partecipato a entusiasmanti sessioni di unboxing, sfidandosi poi nelle avvincenti Pack Battle: chi trova la carta di maggior valore, si aggiudica l’intero contenuto della box!

L'interesse per le carte collezionabili è spesso sostenuto dagli adulti di famiglia, che condividono o ispirano questa passione nei figli. Secondo la ricerca di Skuola.net, il 40% dei genitori appoggia apertamente l'approccio dei figli al collezionismo, mentre solo il 18% si oppone.