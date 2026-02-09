Trent'anni di Pokémon: al via la campagna globale "Qual è il tuo preferito?" - Il video

The Pokémon Company International inaugura dodici mesi di celebrazioni con uno spot al Super Bowl LX e nuove funzionalità per Pokémon GO. In arrivo eventi dal vivo in tutto il mondo

Il franchise Pokémon inaugura ufficialmente le celebrazioni per il suo trentesimo anniversario con il lancio della campagna mondiale "Qual è il tuo preferito?". L'iniziativa, presentata durante il palcoscenico del Super Bowl LX, segna l'inizio di un anno caratterizzato da eventi interattivi e integrazioni digitali volti a consolidare il legame tra il brand e la sua community intergenerazionale.

Un debutto tra star internazionali e cultura pop

Lo spot di lancio, disponibile sul canale YouTube ufficiale del brand, ha visto la partecipazione di figure di rilievo mondiale come Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc e Lamine Yamal. Il coinvolgimento di icone della musica, dello sport e dell'intrattenimento sottolinea la trasversalità di un marchio capace di influenzare la cultura di massa per tre decenni.

Secondo Kenji Okubo, Presidente di The Pokémon Company International, la domanda cardine della campagna "incarna la missione di Pokémon: unire le persone attraverso una passione comune". Okubo ha evidenziato come la scelta di un Pokémon preferito sia, fin dagli esordi, lo strumento principale per innescare conversazioni tra gli appassionati, riflettendo la diversità di una community globale che continua a espandersi.

Pokémon GO e la sfida #Pokemon30

La celebrazione si sposta sul piano dell'interazione digitale attraverso Pokémon GO, l'applicazione mobile che quest'anno taglia il traguardo del suo decimo anniversario. È stata introdotta una funzionalità inedita che permette agli utenti di immortalare il proprio Pokémon scelto e condividere lo scatto sui social media utilizzando l'hashtag #Pokemon30.

I dettagli tecnici sulla nuova modalità di scatto e le istruzioni per partecipare alla sfida fotografica sono consultabili sul portale ufficiale Pokemon.it/30.

Incontri dal vivo: "Giornata radiosa" e "Serata elettrizzante"

Oltre alle attività virtuali, la strategia per il trentennale prevede una serie di eventi fisici strutturati per diverse fasce di utenza:

Giornata radiosa: appuntamenti pensati per il coinvolgimento delle famiglie attraverso attività interattive.

Serata elettrizzante: eventi progettati specificamente per la fascia di pubblico adulta, cresciuta insieme al franchise negli ultimi trent'anni.

The Pokémon Company International ha confermato che i dettagli relativi a date e location di questi appuntamenti saranno svelati progressivamente nel corso dei prossimi mesi tramite i canali ufficiali.