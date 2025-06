Trump Phone: cambiano promesse su produzione, specifiche e disponibilità

Quando la Trump Organization ha annunciato il lancio di Trump Mobile, il nuovo operatore telefonico legato al marchio dell’ex presidente, ha presentato anche il T1 Phone 8002, un dispositivo di punta in versione dorata che prometteva di essere “interamente prodotto negli Stati Uniti”. Ma quella che sembrava una delle caratteristiche principali del progetto sembra essere rapidamente svanita dal sito ufficiale, insieme a molte delle informazioni tecniche iniziali.

Fino a pochi giorni fa, il sito di Trump Mobile mostrava con enfasi un grande banner che dichiarava che il T1 era “Made in the USA”. Oggi, quella dicitura è scomparsa. Al suo posto, è comparsa una comunicazione molto più vaga, improntata a un generico patriottismo industriale: il nuovo slogan recita “Premium Performance. Proudly American”, mentre la descrizione del dispositivo parla di un design “ispirato ai valori americani” e afferma che “mani americane sono dietro ogni dispositivo”. Espressioni suggestive, ma prive di riferimenti concreti a una reale produzione o progettazione statunitense.

Le ambiguità non si fermano qui. Anche alcune specifiche tecniche del T1 sono state modificate o eliminate senza spiegazioni. Lo schermo, inizialmente indicato come un AMOLED da 6,78 pollici, è ora descritto come da 6,25 pollici. La memoria RAM, che al lancio era di 12 GB, non viene più menzionata affatto. Il sito ufficiale non chiarisce se si tratti di un semplice errore di comunicazione o di un cambio effettivo di fornitore o modello, mentre la Trump Organization non ha fornito commenti ufficiali in merito.

Un altro aspetto che genera perplessità è l’immagine promozionale del prodotto: un render dorato del telefono con un aspetto approssimativo, che alcuni osservatori hanno definito “maldestramente photoshoppato”. L’immagine, tuttavia, è rimasta invariata nonostante le modifiche apportate al sito. Infine, anche le tempistiche di uscita sembrano incerte. Se al debutto si parlava di una disponibilità a partire da settembre, ora l’unica indicazione presente è un generico “entro la fine dell’anno”.