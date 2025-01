Until Dawn, il trailer del film tratto dal gioco PlayStation

Sony Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Until Dawn, il film basato sul celebre videogioco horror. Il titolo originale, lanciato nel 2015 su PlayStation 4, ha conquistato i giocatori con la sua trama avvincente e la meccanica di scelte che influenzano il destino dei personaggi. Until Dawn presentava un sistema a "effetto farfalla" in cui i giocatori devono fare delle scelte che possono cambiare la storia. A seconda delle scelte fatte, tutti i personaggi giocabili hanno la possibilità di sopravvivere o morire. Ora, il film si prepara a portare sul grande schermo le atmosfere terrificanti e le suspense del gioco, con un'aggiunta che promette di rendere l'esperienza ancora più inquietante: un loop temporale.

Il film racconta la storia di Clover e dei suoi amici che, un anno dopo la misteriosa scomparsa della sorella Melanie, si recano nella remota valle dove è avvenuta la sparizione in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, si ritrovano braccati da un killer mascherato e vengono orribilmente assassinati uno ad uno, solo per svegliarsi e ritrovarsi all'inizio della stessa sera. Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l'incubo più e più volte, ma ogni volta la minaccia del killer è diversa, sempre più terrificante della precedente. Con la speranza che diminuisce, il gruppo si rende presto conto che ha un numero limitato di "vite" a disposizione e che l'unico modo per fuggire è sopravvivere fino all'alba.

A dare vita a questi personaggi intrappolati in un loop temporale è un cast di giovani attori di talento, tra cui Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion, Ji-young Yoo, Belmont Cameli e Maia Mitchell. Nel cast troviamo anche Peter Stormare, noto per i suoi ruoli in film come Fargo e Il grande Lebowski. Il film è diretto da David F. Sandberg, regista di Annabelle: Creation e Lights Out - Terrore nel buio, e scritto da Blair Butler e Gary Dauberman, quest'ultimo noto per aver sceneggiato film come It e la serie di Annabelle. Sandberg ha dichiarato che il film ha un tono e un'atmosfera simili al gioco, ma "espande l'universo" dell'originale. Un aspetto interessante del film è la sua capacità di fondere diversi generi horror all'interno del ciclo temporale. Ogni volta che i personaggi rivivono la notte, l'atmosfera e le minacce cambiano, offrendo un'esperienza horror variegata e imprevedibile. Until Dawn uscirà nelle sale il 25 aprile 2025, distribuito da Sony Pictures Releasing.