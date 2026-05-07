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Venditalia 2026, l'evoluzione tecnologica della distribuzione automatica

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Al via a Rimini la manifestazione internazionale Venditalia con un'area dedicata alle startup dell'Innovation District di ANGI focalizzata su AI e sostenibilità

Venditalia 2026, l'evoluzione tecnologica della distribuzione automatica
07 maggio 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il settore della distribuzione automatica si riunisce a Rimini dal 6 all'8 maggio 2026 per Venditalia, l'evento di riferimento europeo che quest'anno vede la collaborazione tra Italian Exhibition Group (IEG) e l'associazione di categoria Confida. La manifestazione si configura come un osservatorio sulle nuove tecnologie del Made in Italy, integrando modelli di business basati sull'innovazione digitale e sulla sostenibilità.

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Uno degli elementi centrali della rassegna è l'Innovation District, uno spazio espositivo curato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) e dedicato a startup e PMI innovative. Questo distretto tecnologico ospita realtà che sviluppano soluzioni d'avanguardia nei campi del food & beverage tech, dell'intelligenza artificiale e dei servizi digitali applicati al vending.

Il programma tecnico prevede lo svolgimento di panel strategici e sessioni di pitch, dove aziende emergenti presentano progetti a investitori e stakeholder internazionali. Tra le realtà partecipanti figurano HUBWATER, LA BOTTEGA GLUTEN FREE SRL, Foorban srl, NOWASTEC S.R.L. s.b. e Zeitverstärker KI-Lösungen GmbH, oltre a sviluppatori di robotica e business intelligence come SQB Robotics e MYMA.

L'obiettivo dichiarato di queste attività è favorire la trasformazione digitale della filiera, riducendo l'impatto ambientale e migliorando l'efficienza operativa attraverso l'integrazione di software gestionali e sistemi automatizzati. Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, ha spiegato: "Con l’Innovation District vogliamo creare un ponte concreto tra startup, imprese e istituzioni, valorizzando il talento dei giovani innovatori e accelerando la trasformazione del settore in chiave sostenibile e tecnologica". La rassegna evidenzia come il vending non sia più solo un canale di vendita meccanico, ma un ecosistema connesso in cui l'analisi dei dati e le nuove tecnologie per il risparmio energetico definiscono la competitività delle imprese sul mercato globale.

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Venditalia 2026 distribuzione automatica riminifiere associazione di categoria Confida start up
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