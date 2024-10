Videogiochi made in Italy, nasce lo studio indipendente Day 4 Night

Il mondo del gaming made in Italy si arricchisce di un nuovo protagonista: Day 4 Night, uno studio di sviluppo fondato da nomi di spicco dell'industria videoludica. A capo della nuova avventura ci sono Christian Cantamessa, lead designer e sceneggiatore di "Red Dead Redemption", e Davide Soliani, direttore creativo della serie "Mario + Rabbids" per Ubisoft. La missione del nuovo studio è chiara: creare esperienze che ridefiniscano i confini del game design e della narrazione interattiva. Day 4 Night ha già mosso i primi passi con il supporto di finanziatori importanti. In testa, il colosso dell'editoria videoludica Krafton, accompagnato da 1Up Ventures, il fondo di investimento di Ed Fries, co-creatore di Xbox. Il team sta attualmente lavorando a un gioco completamente originale, di cui però i dettagli rimangono ancora riservati.

Cantamessa ha espresso la sua visione del progetto, spiegando come questo rappresenti un ritorno alle origini creative che lo hanno fatto innamorare del mondo dei videogiochi. “Quando ho iniziato la mia carriera, ho visto nel medium videoludico il potenziale per raccontare storie mai narrate prima e per creare mondi capaci di trasformare le persone. Day 4 Night è un ritorno a quello spirito innovativo, a quell'innocenza e creatività senza freni”, ha dichiarato Cantamessa in un comunicato stampa. Dello stesso avviso è anche Davide Soliani, che ha sottolineato come il progetto rappresenti per lui una realizzazione personale e professionale. “Ciò che stiamo creando in Day 4 Night riflette tutto ciò che ho sempre desiderato vivere come giocatore: gioia, avventura, poesia, azione, meraviglia e il piacere di lavorare con amici. È una ninna nanna per l'anima e una serenata per l'industria, un inno alla magia e alla follia di creare mondi dal nulla”, ha affermato Soliani.

Il team di fondatori include anche altri veterani del settore: Cristina Nava, Gian Marco Zanna e Luca Breda, tutti con esperienze significative in franchise di successo come "Mario + Rabbids", "Just Dance", "Ghost Recon" e "Star Wars". La loro esperienza collettiva aggiunge ulteriore peso al nuovo studio e fa crescere le aspettative nei confronti del loro primo progetto. Maria Park, vicepresidente e capo dello sviluppo corporate di Krafton, ha aggiunto: “La proposta di Day 4 Night ha presentato una storia coinvolgente e affascinante. La visione del gioco si distingue come originale e creativa, rendendolo un abbinamento perfetto per il tipo di studi che cerchiamo di supportare in KRAFTON. Si allinea perfettamente alla nostra missione di ‘potenziare la creatività”.