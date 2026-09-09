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Whatsapp, da oggi sono attive le 'liste': ecco come funzionano

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La novità presentata dall'app di messaggistica istantanea

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09 settembre 2026 | 11.51
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Novità su Whatsapp. Da oggi sull'app di messaggistica sarà possibile organizzare al meglio le proprie chat. "Trova le chat più importanti con le liste", si legge sulla notifica arrivata direttamente sul proprio Whatsapp.

Sarà possibile, infatti, personalizzare il proprio Whatsapp in modo più ordinato, in base alle proprie necessità: "Organizza le tue chat in liste (ad esempio famiglia, migliori amici o vicini) e passa da una all'altra con un semplice tocco. Con WhatsApp Plus, puoi personalizzare ogni lista con un aspetto e un suono propri, così da distinguerle all'istante", si legge ancora.

Per iniziare, sottolinea l'app, basterà toccare il simbolo '+' nella barra dei filtri in cima alla scheda chat.

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