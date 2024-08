WindSight IQ rivoluziona la 37a America's Cup : visione del vento in tempo reale

Capgemini e America's Cup Media introducono una nuova era nella visualizzazione del vento, tecnologie avanzate per una copertura mediatica senza precedenti per la 37a America's Cup che parte oggi

La 37a edizione della America's Cup, ospitata nelle acque di Barcellona, ha già iniziato a catturare l'attenzione del mondo della vela con l'introduzione di WindSight IQ, la rivoluzionaria tecnologia di visualizzazione del vento. Mentre la Louis Vuitton Cup, il torneo dei challenger prenderà il via a fine settembre, le regate preliminari sono partite oggi, 22 agosto, coinvolgendo i team partecipanti in intense sfide.

Con una nota ufficiale, Capgemini e America's Cup Media hanno annunciato l'implementazione della tecnologia WindSight IQ nella 37a edizione dell'America's Cup, l'innovativa tecnologia sfrutterà avanzati sistemi LiDAR (forniti da Lumibird) e realtà aumentata per permettere a spettatori e commentatori di visualizzare e comprendere le condizioni del vento in tempo reale, arricchendo significativamente l'esperienza visiva e tattica delle regate.

Date le difficoltà tecniche, nessuno finora è mai stato in grado di mostrare con precisione il vento in tempo reale nel corso di una regata. Combinando le proprie competenze in materia di tecnologia, ingegneria, dati e design, Capgemini e America's Cup Media, l'host broadcaster dell'evento, utilizzeranno LiDAR (light detection and ranging), la sensor fusion e il calcolo scientifico per illustrare l'andamento del vento tramite grafici in realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR). I dati relativi al campo di vento verranno inoltre trasmessi in tempo reale a un simulatore di vela e utilizzati per creare la riproduzione di una "ghost boat", proiettabile sul campo di regata attraverso la grafica AR e VR. Tale riproduzione mostrerà il percorso ottimale che gli equipaggi dovrebbero seguire in base alle variazioni misurate nella pressione, nel gradiente, nell'orientamento e nella velocità del vento.

Per raccogliere con precisione i dati grezzi sul vento, sono stati posizionati tre LiDAR sul lungomare di Barcellona, rivolti verso il percorso di gara e in grado di analizzarlo interamente. Ogni LiDAR ha un raggio di scansione medio di 6,5 km fino a un massimo di 12 km e misura la velocità del vento ogni 1,5 m da 0 a 12 km fino a 38 m/s (73 nodi), con una precisione di <0,1 m/s. WindSight IQ integra i dati raccolti dai LiDAR con quelli sul vento provenienti direttamente dalle barche da regata e dai sensori delle boe. Tutti questi flussi di dati vengono combinati con algoritmi innovativi per mappare il campo di vento sull'intero percorso di regata, aggiornato al secondo in base alle misurazioni dei sensori e ai modelli di previsione.

"Grazie all'innovazione tecnologica, che combina la tecnologia dei sensori laser con l'ingegneria avanzata e le nuove tecniche di visualizzazione, WindSight IQ™ unisce il mondo digitale e quello fisico", spiega Keith Williams, Chief Engineer di Capgemini per WindSight IQ. "Il vento riveste un ruolo decisivo nelle scelte dei team durante la gara e, visualizzandolo, gli spettatori potranno osservare e comprendere l'evoluzione precisa della velocità e della direzione del vento lungo il percorso di gara, nonché le potenziali traiettorie da seguire. La sfida principale di questa innovazione consiste nel combinare ingegneria e design: cogliere con precisione gli intricati schemi che caratterizzano il vento e rappresentarli in modo che il pubblico e i commentatori possano comprenderli facilmente. Il nostro obiettivo è quello di rendere la copertura della 37a America's Cup Louis Vuitton più accattivante e coinvolgente che mai".

Ecco il video di presentazione di WindSight IQ

WindSight IQ nelle intenzioni sarà non solo uno strumento di supporto per le attuali regate ma anche un benchmark per il futuro delle trasmissioni sportive veliche. L'impatto della tecnologia di Capgemini può influenzare potenzialmente le decisioni strategiche delle squadre e migliorare la comprensione generale del dinamico sport della vela.

La 37a America's Cup promette di essere un evento indimenticabile, non solo per le competizioni emozionanti ma anche per il salto qualitativo nell'integrazione della tecnologia nel mondo dello sport.

Un recente studio del Capgemini Research Institute ha rilevato che l'84% dei tifosi afferma che le tecnologie emergenti hanno migliorato la loro esperienza di visione complessiva. Con il 77% della Generazione Z e il 75% dei Millennial che preferiscono la fruizione degli eventi sportivi al di fuori degli impianti di gioco, l'esperienza di visione dagli schermi è più importante che mai. L'andamento del vento è un fattore chiave nella vela, che può cambiare il corso di una gara e determinare una vittoria o una sconfitta. Per la prima volta, il vento sarà rivelato e visualizzato da WindSight IQ, offrendo al pubblico e ai broadcaster una nuova dimensione dell'esperienza di regata.

"WindSight IQ è un'innovazione che America's Cup Media stava valutando da tempo. Il nostro obiettivo era quello di compiere un ulteriore salto di qualità nell'utilizzo della tecnologia per accrescere la comprensione della vela e delle complessità che devono affrontare i velisti all'apice del nostro sport. Per raggiungere il nostro obiettivo occorreva trovare un partner che fosse altrettanto motivato a spingersi oltre le frontiere della tecnologia e dell'innovazione, come Capgemini. In occasione della 37a America's Cup Louis Vuitton, WindSight IQ™ rappresenta quindi un importante traguardo per le modalità di fruizione della nostra disciplina sportiva", spiega Grant Dalton, CEO dell'America's Cup Event.

"Gli elementi che determinano il vincitore della regata sono quattro: il design della barca, il team, l'acqua e il vento. Da oggi, prima e durante la gara i commentatori saranno in grado di osservare l'andamento del vento in tempo reale e di illustrare agli spettatori le possibili strategie per le imbarcazioni in gara. La possibilità di osservare il vento e di confrontare le prestazioni effettive e le decisioni strategiche dei team con le rotte ottimali consentirà al pubblico di seguire e partecipare alla regata in una modalità completamente nuova. Non vediamo l'ora di scoprire l'impatto che WindSight IQ avrà sull'esperienza della 37a America's Cup Louis Vuitton ", ha concluso Dalton.

La competizione vede la partecipazione del defender Emirates Team New Zealand e di vari challengers di calibro internazionale come Luna Rossa Prada Pirelli (Italia) con un team di 142 elementi tra uomini e donne, Ineos Britannia (Regno Unito), NYYC American Magic (USA), Alinghi Red Bull Racing (Svizzera) e Orient Express Racing Team (Francia).