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Il computer dell'impossibile: Google celebra il World Quantum Day

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La giornata del 14 aprile segna la ricorrenza globale dedicata alla scienza quantistica, un'iniziativa promossa da oltre 65 paesi per sensibilizzare sulle potenzialità di una tecnologia che punta a superare i limiti del calcolo classico

Il computer dell'impossibile: Google celebra il World Quantum Day
14 aprile 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La celebrazione del World Quantum Day non rappresenta soltanto una ricorrenza accademica, ma il culmine di un movimento globale nato dal basso che coinvolge scienziati e istituzioni di tutto il mondo. Questa rete decentralizzata chiama a raccolta non solo fisici e ingegneri, ma anche filosofi, artisti e divulgatori, con l'obiettivo di rendere accessibili i concetti fondamentali di una disciplina spesso percepita come astratta. Attraverso mostre, conferenze e tour nei laboratori, la comunità internazionale intende illustrare come la meccanica quantistica stia progressivamente uscendo dai laboratori di ricerca per entrare nelle infrastrutture tecnologiche del futuro.

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Google ha scelto di partecipare a questa mobilitazione globale dedicando la propria pagina principale a un Doodle che richiama visivamente la Sfera di Bloch. Questo modello geometrico costituisce la rappresentazione fondamentale del qubit, l'unità di informazione alla base del calcolo quantistico. A differenza dei bit tradizionali, vincolati alla scelta binaria tra zero e uno, il qubit sfrutta il principio della sovrapposizione per esistere in una combinazione di entrambi gli stati simultaneamente. Si tratta di una proprietà che ridefinisce radicalmente la capacità di elaborazione dei sistemi informatici, permettendo di gestire scenari di complessità superiore rispetto alla logica booleana.

L'impiego della sovrapposizione, insieme ad altre peculiarità della fisica atomica, consente ai computer quantistici di affrontare sfide computazionali che risultano attualmente fuori dalla portata dei più potenti supercomputer convenzionali. Dalla simulazione di nuove molecole per la medicina alla crittografia avanzata, la tecnologia quantistica promette di abbattere barriere logiche finora ritenute insormontabili. La ricorrenza odierna sottolinea dunque il passaggio da una fase di pura speculazione teorica a una fase applicativa, in cui la collaborazione tra diversi settori industriali e creativi diventa essenziale per governare l'impatto di questa imminente rivoluzione digitale.

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World Quantum Day meccanica quantistica Google doodle 14 aprile
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