X celebra Sinner, il punto del torneo secondo l'account degli Australian Open è quello contro Rune - Il video

#AusOpen, l'account ufficiale del torneo australiano di tennis elegge lo scambio Sinner-Rune come il più bello del torneo, il post su X raggiunge in breve quasi 400.000 visualizzazioni

Yannik Sinner si aggiudica non senza qualche difficoltà, per lo più fisica, il match degli ottavi di finale degli Australian Open contro il norvegese Rune. L'account ufficiale della rassegna,#AusOpen, celebra uno dei punti dell'incontro con l'espressione " Point. Of. The. Tournament. ", ad aggiudicarselo è il numero uno al mondo dopo 58 secondi di battaglia.

Il 37 colpi, che conducono alla bellissima conclusione di Sinner, sono racchiusi nel video postato su X che in poche ore ha raggiunto quasi 400.000 visualizzazioni.