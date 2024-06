X nasconde i like, ecco che cosa cambia nell'ex Twitter

X sta lanciando i "like" privati in un rollout che è già partito e si estenderà presto a tutti gòi utenti, secondo una fonte interna all'azienda. Questo significa che ciò a cui gli utenti mettono "mi piace" sulla piattaforma sarà nascosto di default, una funzionalità già disponibile per gli abbonati Premium di X. A seguito della pubblicazione di questa notizia, il proprietario di X, Elon Musk, ha condiviso uno screenshot dicendo che è "importante permettere alle persone di mettere mi piace ai post senza essere attaccati per questo".

Secondo l'zienda, il cambiamento è volto a proteggere l'immagine pubblica degli utenti, poiché "molte persone si sentono scoraggiate" a mettere mi piace a contenuti "provocatori". La scheda dei "Mi piace" sui profili utente verrà eliminata. Gli utenti potranno ancora vedere chi ha messo mi piace ai loro post e il conteggio dei mi piace per tutti i post, ma non vedranno chi ha messo mi piace ai post di altri. Alla fine dello scorso anno, Musk ha detto ai programmatori della piattaforma che voleva eliminare del tutto i pulsanti delle azioni sui tweet e dare invece una maggiore enfasi alle visualizzazioni dei post.