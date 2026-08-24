YouTube Stations: flussi di streaming continuo per creator e podcast

YouTube sta progressivamente integrando un modello di fruizione che ricorda la televisione lineare tradizionale, allontanandosi dal concetto di scelta puntuale del singolo video. Dopo una fase di test avviata nei mesi scorsi e riservata a un gruppo ristretto di artisti musicali, la funzione denominata Stations viene estesa a nuovi formati, aprendosi a contenuti di creator, canali media e podcast.

Il sistema offre un flusso costante di contenuti attivi 24 ore su 24, progettato per una visione continua e priva di interruzioni manuali. A differenza di una semplice playlist o della riproduzione automatica standard, le Stations integrano una chat in tempo reale, consentendo agli spettatori di interagire e commentare durante la visione condivisa.

Dal punto di vista dell'accessibilità, i suggerimenti delle stazioni compaiono direttamente nei feed Home e Search delle applicazioni YouTube e YouTube Music, e risultano fruibili su dispositivi mobili, computer e televisori. La disponibilità è estesa a livello globale, con l'eccezione di Portogallo, Svizzera e Turchia. Per quanto riguarda la produzione, l'esperimento coinvolge in questa prima fase un numero limitato di creator, in attesa di futuri ampliamenti che la piattaforma comunicherà successivamente. Gli utenti che visualizzano una Station nei propri feed possono accedere al flusso e trasmettere eventuali osservazioni tramite il canale di supporto ufficiale.