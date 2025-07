Almeno 24 persone hanno perso la vita a causa delle inondazioni verificatesi nelle colline del Texas. Le ricerche di numerosi dispersi sono proseguite per tutta la notte. Oltre 20 delle vittime provenivano da un campo estivo per ragazze, il Camp Mystic, colpito da un violento temporale che ha scaricato quasi 30 cm di pioggia, facendo straripare il fiume Guadalupe. La forza distruttiva delle acque, in rapido aumento poco prima dell'alba di venerdì, ha causato ingenti danni alle abitazioni e ai veicoli. Le autorità hanno confermato centinaia di salvataggi nella contea di Kerr, di cui almeno 167 effettuati tramite elicottero. Il numero esatto di dispersi non è stato ancora determinato, ma lo sceriffo ha stimato tra 23 e 25 le ragazze del Camp Mystic coinvolte.