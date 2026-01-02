circle x black
Fiori e nastri della polizia sul luogo della strage a Crans-Montana, in Svizzera - Afp
Il brindisi, le candele, le fiamme: strage di ragazzi a Crans-Montana

Oltre 40 morti e 100 feriti, tutti giovanissimi, nell'incendio avvenuto nel locale Le Constellation in Svizzera la notte di Capodanno. Diversi gli italiani coinvolti tra feriti e dispersi

Un incendio è scoppiato in un locale affollato per i festeggiamenti del nuovo anno e non sarebbe doloso: “Si è diffuso molto velocemente” hanno detto le autorità in conferenza stampa. Si indaga su cause, sicurezza e vie di fuga



