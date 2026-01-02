Incendio Crans-Montana, dagli eventi alle vittime: cosa sappiamo e cosa no
Molti interrogativi rimangono senza risposta nel devastante rogo che finora ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti
Molti interrogativi rimangono senza risposta nel devastante rogo che finora ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti
A un fenomeno del genere sopravvivere è quasi impossibile e il rischio resta elevato anche per i soccorritori
Oltre 40 morti e 100 feriti, tutti giovanissimi, nell'incendio avvenuto nel locale Le Constellation in Svizzera la notte di Capodanno. Diversi gli italiani coinvolti tra feriti e dispersi
Un incendio è scoppiato in un locale affollato per i festeggiamenti del nuovo anno e non sarebbe doloso: “Si è diffuso molto velocemente” hanno detto le autorità in conferenza stampa. Si indaga su cause, sicurezza e vie di fuga
Nel rogo hanno perso la vita oltre 40 persone, tutte giovanissime
Urla, pianti e persone che cadevano una sull'altra nel tentativo di fuga dal bar Le Constellation
Tra i nomi quello di Giovanni Tamburi, 16 anni, e Emanuele Galeppini di 17 anni
La leggenda dello sci italiano degli anni Settanta con quei luoghi conserva un legame diretto. "Ho fatto gare lì, anche nel periodo con Tomba. Ci siamo stati diverse volte"
L'ex campione azzurro di sci, raggiunto telefonicamente da Adnkronos, esprime il suo dispiacere per la portata dell'evento
Un locale con misure di sicurezza inadeguate, il seminterrato è stata la trappola dove si è sviluppata la tragedia