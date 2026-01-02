strage di capodanno Inferno di fuoco a Crans-Montana: almeno 40 morti, italiani tra feriti e dispersi

Un incendio è scoppiato in un locale affollato per i festeggiamenti del nuovo anno e non sarebbe doloso: “Si è diffuso molto velocemente” hanno detto le autorità in conferenza stampa. Si indaga su cause, sicurezza e vie di fuga