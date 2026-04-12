elezioni ungheria

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Budapest, manifestanti esultano per la vittoria di Magyar
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Finisce l'era Orban, Magyar: "Grazie Ungheria". Valanga di voti per Tisza

Al partito del leader dell'opposizione 138 seggi in Parlamento, cinque in più dei 133 necessari per la maggioranza dei due terzi. Scrutinio ancora in corso. Il premier uscente: "Risultato doloroso ma chiaro". Affluenza record, quasi 78%. Von der Leyen: "Il cuore dell'Europa batte più forte". Macron: ...



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