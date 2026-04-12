elezioni ungheria

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Ungheria, Orban perde le elezioni e Ilaria Salis festeggia: "Addio"
L'europarlamentare posa sorridente con un foglio, sul quale si legge il saluto destinato a Orban: "Addio per sempre, signor Orban".
L'europarlamentare posa sorridente con un foglio, sul quale si legge il saluto destinato a Orban: "Addio per sempre, signor Orban".
Al partito del leader dell'opposizione 138 seggi in Parlamento, cinque in più dei 133 necessari per la maggioranza dei due terzi. Scrutinio ancora in corso. Il premier uscente: "Risultato doloroso ma chiaro". Affluenza record, quasi 78%. Von der Leyen: "Il cuore dell'Europa batte più forte". Macron: ...
Chi è il Davide che sfida Golia nel voto che può cambiare il Paese dopo 16 anni