Transizione 4.0, prorogati i termini di presentazione dei modelli di completamento

02 febbraio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy in data 28 gennaio ha pubblicato un decreto direttoriale che dispone la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti “Transizione 4.0” ultimati al 31 dicembre 2025. Le imprese che hanno prenotato le risorse e non hanno ancora completato la procedura hanno dunque tempo fino alla fine di marzo per presentare la comunicazione. Inoltre, le imprese che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse sono tenute a presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il testo del Decreto

