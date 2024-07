Una strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale

Il 2 agosto, con la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea, entrerà in vigore l’AI Act che sancisce, tra l’altro, una serie di regole e obblighi per fornitori e sviluppatori di sistemi basati sull’intelligenza artificiale. In occasione del via libero definitivo, il Governo, per tramite del Dipartimento per la trasformazione digitale, ha pubblicato il documento completo della Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026. Il documento, redatto con il contributo di un comitato di esperti supportato a livello tecnico dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), è suddiviso in diverse sezioni dedicate rispettivamente alla strategia per la ricerca, per la pubblica amministrazione, per le imprese, per la formazione, oltre a una parte dedicata al monitoraggio della strategia. La strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale rappresenta un capitolo cruciale nel processo di transizione tecnologica del nostro Paese con particolare riferimento all’intelligenza artificiale, campo in cui l’Italia aspira ad assumere un ruolo di primo piano a livello internazionale. Il documento sottolinea l’impegno del Governo nel voler creare le condizioni migliori per fare in modo che l’Intelligenza Artificiale possa svilupparsi in ottica di etica, sicurezza e inclusività, sfruttando al massimo i relativi benefici potenziali e riducendo al minimo i potenziali effetti negativi.

Sempre in tema di Intelligenza artificiale, prosegue in Senato l’esame del Ddl con il ciclo di audizioni preparatorie. Le Commissioni riunite Ambiente e Affari Sociali hanno ascoltato i delegati FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana). Inoltre, il Senato ha trasmesso il dossier redatto dall’Ufficio valutazione impatto dal titolo “Intelligenza artificiale: governance, responsabilità e privacy”. Il documento, dopo aver sintetizzato le tappe fondamentali della nascita e affermazione dell’intelligenza artificiale, analizza in maniera sintetica i possibili approcci alla regolamentazione dello sviluppo e dell’utilizzo dell’IA.

