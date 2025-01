Torna 'UniFe orienta', tre giorni di orientamento per scegliere il corso più adatto agli studenti

Il 21, 22 e 23 gennaio 2025, l’Università di Ferrara invita le studentesse e gli studenti delle scuole superiori a Unife Orienta, la tre giorni di orientamento, che si terrà a Ferrara Expo (via della Fiera, 11) dalle 9 alle 13 . Un'occasione unica per entrare nel vivo della vita universitaria, esplorare i corsi di laurea, scoprire i servizi esclusivi pensati per le future matricole, prendendo decisioni più consapevoli per il proprio futuro accademico. Nel corso delle giornate, studentesse e studenti di quarta e quinta superiore potranno approfondire la conoscenza dell’offerta di corsi di laurea per l’anno accademico 2025/26, e ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di accesso, sulla struttura didattica, sugli sbocchi professionali e sulle agevolazioni per il diritto allo studio. Inoltre l’incontro con docenti, tutor, manager didattici e personale dei diversi servizi, permetterà di ottenere risposte personalizzate e chiarire ogni dubbio riguardo ai percorsi di studio di interesse. Accanto alle informazioni su corsi e servizi, saranno presenti anche stand informativi del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, per chi è interessato a percorsi accademici nel mondo della musica, di Er.Go, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, di Cisia, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso che permetterà di simulare le prove Tolc, di thefaculty, di Informagiovani e Area Giovani e del Cus Ferrara.

"Scegliere il percorso universitario rappresenta un passaggio cruciale per chi desidera proseguire gli studi dopo il diploma. Anche il Ministero dell’Università e della ricerca incoraggia sempre più gli atenei ad accompagnare i giovani per una scelta consapevole e informata – afferma la Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti -. Il nostro Ateneo mette in campo durante tutto l'anno numerose opportunità di incontro tra il proprio staff e i giovani per agevolare la raccolta di informazioni e la conoscenza di corsi e opportunità. Unife Orienta rappresenta il principale evento dedicato alla presentazione trasversale dell’intera offerta formativa, di servizi e di progetti con cui l’Università di Ferrara vuole proporre un’esperienza universitaria che sia a tutto tondo, un periodo di crescita educativa e personale, in un contesto che agevoli tali obiettivi”.

"L’orientamento svolge un ruolo strategico nel sistema formativo per garantire un raccordo tra i diversi cicli di istruzione e consentire a studentesse e studenti di scegliere il percorso più coerente con le loro attitudini e ambizioni - commenta Stefano Alvisi, Delegato alle attività inerenti all’orientamento in entrata -. Nelle tre giornate di Unife Orienta ci proponiamo quindi di fornire loro informazioni utili riguardanti i contenuti e l’organizzazione dei nostri corsi di studio e i corrispondenti sbocchi occupazionali, affinché possano scegliere consapevolmente il loro percorso tenendo conto anche dall’evoluzione dei ruoli professionali e del mondo lavorativo."