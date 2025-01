L’Università di Ferrara al CyberChallenge 2025, iniziativa europea per educazione alla sicurezza informatica

L’Università di Ferrara apre anche quest’anno le sue porte alla CyberChallenge, iniziativa di formazione in cybersecurity a carattere internazionale, confermando per il quarto anno consecutivo il suo impegno nella formazione e preparazione di giovani talenti nel campo della sicurezza informatica.

Il progetto si rivolge alle studentesse e agli studenti tra i 16 e i 24 anni, interessati alle discipline scientifiche e tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), con un minimo di esperienza nella programmazione informatica e tanta curiosità, passione e impegno, pronti a mettersi alla prova.

Un mix di formazione, competizione e divertimento caratterizza questo programma, che vede l’Ateneo impegnato come sede locale, grazie al coinvolgimento attivo di docenti, dottorande/i e assegniste/i di ricerca dei Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Ingegneria.

Le iscrizioni alla CyberChallenge sono già aperte nel sito cyberchallenge.it e sarà possibile iscriversi fino al 23 gennaio 2025, selezionando Unife come sede. Per essere ammessi è necessario superare un test preliminare in programma il pomeriggio del 25 gennaio 2025, seguito da una seconda prova il 28 gennaio 2025.

Da febbraio a maggio 2025, le cyberatlete e i cyberatleti selezionati parteciperanno a un percorso di formazione e addestramento, che prevede due incontri settimanali nel pomeriggio. Le attività includeranno lezioni teoriche e pratiche, simulazioni di competizioni e prove di tipo Capture-The-Flag (CTF), sotto la guida di esperte/i del settore. L’esperienza culminerà il 28 maggio 2025 con la gara locale, seguita dalla competizione nazionale che si terrà a Torino a inizio luglio.

Prendere parte alla CyberChallenge è gratuito e offre non solo l’opportunità di approfondire tematiche di interesse e accedere a risorse didattiche, ma anche di confrontarsi con un ambiente dinamico e stimolante. Gli attacchi informatici sono un tema sempre più rilevante, come dimostrano le cronache quotidiane, e le competenze in cybersecurity sono oggi tra le più richieste nel mondo del lavoro, sia nel settore pubblico che privato.