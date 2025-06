UniBg, corsi ad accesso programmato: domande di immatricolazione oltre il doppio dei posti disponibili

In un contesto nazionale di crescente competitività e di calo demografico, l’Università degli studi di Bergamo consolida il proprio ruolo di polo accademico di riferimento, registrando un incremento significativo delle candidature per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato per l’anno accademico 2025/26.

Sono 1.374 le domande pervenute per 610 posti disponibili nei cinque corsi coinvolti – Scienze della Comunicazione, Scienze dell’Educazione (Curriculum Infanzia ed Educatore), Scienze Motorie e Sportive, Scienze Psicologiche – con un incremento medio del 125% rispetto alla disponibilità. Un dato che sottolinea il crescente interesse per percorsi universitari ad alta professionalizzazione e fortemente connessi al mondo del lavoro.

Tra i corsi più scelti, Scienze Psicologiche, che ha raccolto 569 preiscrizioni e 537 candidati in graduatoria, registrando un numero di candidature pari al 355% dei posti messi a bando. Ottimi risultati anche per Scienze Motorie e Sportive, che ha registrato 180 candidature e 171 ammessi in graduatoria, un numero di candidature pari al 260% dei posti disponibili.

Riscontri positivi anche per gli altri corsi: Scienze della Comunicazione conta 246 preiscritti e 230 in graduatoria (+23%); Scienze dell’Educazione – Infanzia, 228 preiscritti e 217 in graduatoria (+82%); Scienze dell’Educazione – Educatore, 151 preiscritti e 139 in graduatoria (+27%).

“A pochi giorni dalla pubblicazione della graduatoria relativa alla prima finestra di selezione per i corsi di laurea triennale ad accesso programmato, i numeri – sottolinea il Rettore prof. Sergio Cavalieri – confermano il forte radicamento dei nostri corsi sul territorio e la capacità dell’università di offrire una formazione mirata, attrattiva e in linea con le esigenze occupazionali attuali e future. I numeri che stiamo registrando sono indice di una crescente fiducia da parte di studentesse e studenti, che riconoscono nell’Università di Bergamo un ambiente formativo dinamico, orientato alla qualità”.

Le prossime finestre di selezione e immatricolazione proseguiranno nei prossimi mesi, con un’offerta formativa sempre più orientata all’internazionalizzazione, all’innovazione didattica e al dialogo con il mondo delle professioni. La seconda finestra per i corsi ad accesso programmato è in programma dal 7 luglio al 29 agosto 2025. Entro tale termine è necessario aver sostenuto anche il TOLC (Test on line Cisia) previsto per il corso di interesse.

Proseguono inoltre le preiscrizioni ai corsi ad accesso programmato a esaurimento posti: la prima finestra si chiuderà il 30 giugno, mentre la seconda sarà aperta dal 29 luglio fino a esaurimento posti.

Infine, il 12 settembre 2025 si svolgerà il test di ingresso per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Il bando sarà pubblicato a breve sul sito dell’Ateneo www.unibg.it