UniVdA: ecco il nuovo master in Psicologia dello sport

L’Università della Valle d’Aosta arricchisce l’offerta formativa dell’anno accademico 2024/2025 con il master di primo livello in Psicologia dello sport. Il percorso è finalizzato ad approfondire conoscenze e abilità di base sui principi della psicologia dello sport, efficacia relazionale nel rapporto con gli atleti negli sport di squadra ed individuali, abilità mentali degli atleti, analisi psicomotoria applicata allo sport e creazione di progetti inclusivi che considerano multiculturalità, genere, sport sociale e disabilità.

Il master si rivolge a laureati e laureate in scienze e tecniche psicologiche, scienze motorie, scienze della formazione e dell’educazione, medicina, psicologia e a professionisti e professioniste nell’ambito dello sport (guide alpine, atleti e atlete, dirigenti sportivi, maestri e maestre di sci, allenatori e allenatrici, istruttori e istruttrici, fisioterapisti/e ecc.). In assenza dei requisiti per partecipare come studenti o studentesse è possibile l’iscrizione come uditori o uditrici. Le attività didattiche, in programma da febbraio 2025 a gennaio 2026, saranno erogate il venerdì (in orario preserale) e il sabato (mattina e pomeriggio). Le lezioni, fruibili anche in diretta streaming, si svolgeranno in presenza (50% delle attività) e online (per il restante 50%). Mentre la didattica dei laboratori sarà unicamente in presenza.

Articolato nei due curricula Agonismo e Inclusione, il percorso formativo offre l’acquisizione di competenze professionali innovative di immediata applicazione. La psicologia dello sport, infatti, analizza i bisogni di salute, il benessere psicofisico e la crescita personale dell’individuo di ogni età. Il curriculum Agonismo include laboratori pratici che sviluppano competenze essenziali per lavorare con atleti e team sportivi, mentre il curriculum Inclusione approfondisce la gestione delle problematiche legate alla psicopatologia, alla disabilità, la psicopedagogia sportiva nell’intero ciclo di vita e l’utilizzo delle tecnologie applicate alla psicologia dello sport per atleti e atlete con disabilità. Le domande di ammissione al master possono essere presentate online entro le ore 12 del 9 gennaio 2025, secondo le modalità indicate nel bando di ammissione pubblicato sul sito www.univda.it.

Alla conferenza stampa di presentazione del master di primo livello in Psicologia dello sport, che si è svolta mercoledì 20 novembre presso il nuovo polo universitario sono intervenute le docenti Elena Cattelino, Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali, Anna Maria Pioletti, Referente rettorale per lo sport e Stefania Cristofanelli, Direttrice del corso. La professoressa Elena Cattelino, Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali, ha sottolineato come “i due distinti curricula, Agonismo e Inclusione, del nuovo master in Psicologia dello Sport rappresentano dimensioni complementari che rispecchiano l'essenza più profonda dello sport. Il curriculum Agonismo offre competenze avanzate per supportare atleti e professionisti nella gestione delle sfide psicologiche e delle performance ai massimi livelli, mentre il curriculum Inclusione si concentra su come lo sport possa essere uno straordinario veicolo di integrazione, partecipazione e crescita personale per tutti”.

La professoressa Anna Maria Pioletti, in qualità di Referente rettorale per lo sport, ha ricordato che “nel luglio 2024 è stata siglata la convenzione di collaborazione didattica e scientifica tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallee d’Aoste e il CONI – Comitato Regionale Valle d’Aosta con lo scopo di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando specifiche iniziative su tematiche di comune interesse di cui il Master rappresenta la prima proposta formativa”. “Le proposte della psicologia dello sport che fanno riferimento alla pratica sportiva nell’arco di vita oggi godono di un riconoscimento sempre più ampio circa la loro utilità da parte dei professionisti, con crescenti possibilità di impiego. Il modello a cui abbiamo pensato punta al miglioramento non solo della performance, ma della persona, analizzando come la pratica sportiva influenzi la salute, il benessere psicofisico e la crescita personale dell’individuo di ogni età” ha concluso la Direttrice del corso Stefania Cristofanelli. Il prossimo 4 dicembre, presso la sede di Aosta in Strada Cappuccini, sarà organizzato un incontro di presentazione del master aperto al pubblico.