Università: debutta coro polifonico Unipa, esordio su note di Mozart, Franck e Back

L’Università degli Studi di Palermo si arricchisce di una nuova realtà culturale con l’esordio del coro di Ateneo UniSonus Palermo. Il suo debutto - sulle note di Mozart, Franck e Back - ha riunito studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell’aula magna 'Vincenzo Li Donni' del dipartimento Seas, all’interno del campus di viale delle Scienze. Il progetto nasce da una collaborazione tra Unipa e l’Associazione Palermo Classica, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e rafforzare il senso di comunità attraverso il canto corale. "Unipa - ha sottolineato il rettore Massimo Midiri - ha investito e continua a investire molto nell’attività di Terza Missione, anche nel campo musicale. La prima esibizione del nostro coro dimostra come la musica possa diventare un linguaggio universale e uno strumento di coesione all’interno della comunità accademica, testimonianza della voglia di vivere l’università come spazio di condivisione e crescita personale".

"L’esordio di UniSonus non è solo un evento musicale - ha aggiunto -, ma il simbolo di un Ateneo che sceglie di investire nel talento, nella creatività e nel valore della comunità. UniSonus Palermo si candida a diventare un punto di riferimento culturale nonché ambasciatore dell’università nei contesti musicali regionali e nazionali". "Ho subito colto la portata simbolica e culturale di questa iniziativa che risponde alla visione di un’università che punta sulla qualità artistica e sull’impegno concreto per creare un nuovo pubblico, coinvolgendo soprattutto i giovani e la comunità studentesca - ha spiegato il direttore artistico di Palermo Classica, Girolamo Salerno -. Il progetto del coro, insieme al Festival Palermo Classica, non deve essere visto solo come un intrattenimento, ma come una vera opportunità di crescita e di conoscenza del mondo musicale".

Il coro ha già in programma una serie di appuntamenti futuri, che arricchiranno l’offerta culturale dell’università e del territorio. Il prossimo evento in programma sarà martedì 22 aprile a Centuripe, in provincia di Enna, in occasione del restauro della Chiesa di San Giuseppe. L’evento di debutto del coro UniSonus Palermo è stato diretto dalla maestra Alessandra Pipitone e ha visto la partecipazione del soprano Filomena Schettino e del Palermo Classica String Quartet.