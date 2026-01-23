circle x black
Valentino, il feretro entra in chiesa sulle note di ‘Lacrimosa’ di Mozart - Video

La bara è stata trasportata all’interno della basilica per l’inizio della cerimonia funebre

23 gennaio 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La musica di Mozart per l'ultimo saluto a Valentino. Il carro funebre con il feretro dello stilista era partito da piazza Mignanelli e arrivato poco dopo le 11 alla Basilica degli Angeli e dei Martini, in piazza della Repubblica, a Roma. Dietro il carro, le auto della famiglia del grande stilista, morto lunedì a 93 anni, da cui è sceso per primo Giancarlo Giammetti, socio ed ex compagno di Valentino. Subito dopo la bara è stata trasportata all’interno della basilica per l’inizio della cerimonia funebre.

Tanti i volti noti ai funerali, e molte star internazionali del calibro di Anne Hathaway, Tom Ford e Anna Wintour arrivati nella Capitale per l'ultimo saluto a Valentino. Folta la presenza di personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e della cultura italiani: Matteo Marzotto, Brunello Cucinelli, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi, tra gli altri. Presenti anche i rappresentanti dell’amministrazione capitolina guidati dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato.

