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Venticinque anni dopo l’11 settembre, Crosetto: “Le minacce sono cambiate, hanno forme nuove”

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14 settembre 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel venticinquesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato una tragedia che ha cambiato radicalmente il modo di guardare al mondo e alla sicurezza internazionale. Richiamando il sacrificio delle migliaia di vittime, delle loro famiglie e di quanti persero la vita nel tentativo di salvare altre persone, il Ministro ha sottolineato come il valore della memoria debba andare oltre il semplice ricordo. Oggi le minacce alla sicurezza si sono moltiplicate e hanno assunto forme sempre più complesse e diversificate: l’11 settembre rappresenta quindi non solo una pagina indelebile della storia contemporanea, ma anche un monito che richiama alla responsabilità collettiva nella difesa della libertà, della sicurezza e della pacifica convivenza tra i popoli. Di fronte alle sfide globali del presente, il Ministro ha poi ribadito l’importanza di una comunità internazionale coesa, capace di condividere responsabilità e di contrastare con determinazione il terrorismo e ogni altra minaccia alla sicurezza.
Il comunicato della Difesa

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11 settembre terrorismo sicurezza internazionale
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