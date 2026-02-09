circle x black
Cerca nel sito
 

Vertice del Governo su sicurezza cittadini e ordine pubblico

09 febbraio 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Presidente del Consiglio ha presieduto una riunione per fare il punto sui recenti episodi di violenza contro le forze dell’ordine e sui provvedimenti da adottare per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Alla riunione hanno preso parte i Vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, oltre al Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. In una nota di Palazzo Chigi si legge che il Premier Meloni e il Governo confermano il pieno sostegno alle forze dell’ordine e rivolgono all’opposizione un appello a una collaborazione istituzionale alla luce del momento particolarmente delicato. In questa direzione i capigruppo della maggioranza hanno in programma di presentare una risoluzione unitaria sul tema della sicurezza.

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Governo Sicurezza Ordine pubblico
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza