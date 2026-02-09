Vertice del Governo su sicurezza cittadini e ordine pubblico

Il Presidente del Consiglio ha presieduto una riunione per fare il punto sui recenti episodi di violenza contro le forze dell’ordine e sui provvedimenti da adottare per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Alla riunione hanno preso parte i Vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, oltre al Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. In una nota di Palazzo Chigi si legge che il Premier Meloni e il Governo confermano il pieno sostegno alle forze dell’ordine e rivolgono all’opposizione un appello a una collaborazione istituzionale alla luce del momento particolarmente delicato. In questa direzione i capigruppo della maggioranza hanno in programma di presentare una risoluzione unitaria sul tema della sicurezza.

