Vertice NATO, Meloni sostiene il rafforzamento della sicurezza e insiste sulla tutela degli investimenti in Italia

Il Presidente del Consiglio ha partecipato al vertice NATO di Ankara, insieme al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. In occasione del Vertice, il Ministro ha avuto diversi incontri istituzionali, in cui ha ribadito l’impegno dell’Italia nel rafforzare l’Alleanza Atlantica, sottolineando la necessità di una sicurezza intesa in senso ampio: dalla difesa delle infrastrutture critiche alla cybersicurezza, fino alla protezione energetica. Il Presidente Meloni cha ricordato che l’Italia attualmente investe il 2,8% del PIL in difesa e sicurezza, assicurando il rispetto degli impegni assunti con gli alleati, ma con tempistiche e modalità compatibili con gli interessi nazionali. Ha inoltre evidenziato il ruolo dell’Italia come “fornitore di sicurezza” grazie al contributo di circa 3.000 militari italiani nelle missioni NATO e al sostegno all’Ucraina. Un passaggio centrale del suo intervento ha riguardato la necessità di indirizzare gli investimenti verso innovazione, tecnologia e autonomia strategica, riducendo la dipendenza dalle filiere estere per le materie prime e i sistemi di difesa. Meloni ha sottolineato che gli investimenti destinati alla difesa devono tradursi in valore per il Paese, contribuendo al rafforzamento dell’industria nazionale, della ricerca e dell’occupazione qualificata. In chiusura, ha infine confermato la volontà di perseguire l’interesse nazionale nel quadro della piena collaborazione con gli alleati e ha ringraziato il Presidente turco Erdogan per l’ospitalità e il confronto sui principali dossier bilaterali.

Il comunicato del Governo