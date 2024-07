Via libera a Dl Agricoltura: novità anche per le imprese strategiche di interesse nazionale

Il Dl Agricoltura diventa Legge a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024. Il provvedimento definitivo contiene 15 articoli che indicano interventi a sostegno del settore agricolo e della pesca, comprese misure a favore del lavoro e del contrasto al caporalato, un fenomeno piuttosto diffuso nel settore agroalimentare. Inoltre, viene introdotta una stretta nei confronti degli impianti fotovoltaici installati a terra su terrenti agricoli. La Legge appena entrata in vigore, al capo V, prevede l’introduzione di misure urgenti per le imprese di interesse nazionale anche in termini di tutela ambientale e sicurezza delle persone nel caso di aree industriali a rischio disuso e abbandono. In tal senso, con specifico riferimento all’area dell’ex Ilva, vengono previsti investimenti pari a 150 milioni in più rispetto a quelli inizialmente stanziati, per assicurare la continuità operativa di un sito di fondamentale importanza. Più in generale, viene implementata la valutazione della sicurezza di impianti di interesse strategico per il Paese tramite la produzione di un apposito rapporto. Nel caso in cui dal rapporto emergano carenze sulla sicurezza, il gestore ha tempo 48 mesi per adottare misure adeguate al ripristino di condizioni più sicure. Qualora il gestore non si adoperi in tal senso, possono essere applicate sanzioni che vanno da una limitazione delle attività fino al divieto di esercizio. Inoltre, nell’ambito di procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico, la nuova legge tutela maggiormente i potenziali acquirenti delle strutture aziendali nel caso in cui la vendita sia dichiarata nulla, mantenendo fermi gli effetti della vendita nei confronti degli acquirenti stessi.

