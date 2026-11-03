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Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra 2027

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03 novembre 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vale circa 26 miliardi di euro – 5 dei quali arriveranno da banche e assicurazioni - la Legge di Bilancio 2027 approvata dal Consiglio dei ministri. La manovra punta a sostenere il potere d’acquisto, rafforzare la sanità e accompagnare famiglie, imprese e giovani, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tra le misure principali del provvedimento, l’estensione dell’aliquota Irpef del 33% (prima era del 45%) ai redditi fino a 55 mila euro, con un beneficio annuo massimo stimato in 500 euro. Previsti anche interventi fiscali per i giovani e un fondo dedicato alla flessibilità pensionistica da 850 milioni di euro per sostenere l’uscita dal mondo del lavoro a 64 anni, invece che a 67, dopo 36 anni di contributi. Sul fronte della sanità, il Fondo sanitario nazionale viene incrementato di 3,4 miliardi di euro con novità quali la card da 300 euro per le spese sanitarie degli over 75 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Ricordiamo che il provvedimento dovrà ora passare all’esame del Parlamento che potrà intervenire sulle singole disposizioni entro il 31 dicembre 2026 termine ultimo per l’approvazione finale.
Il comunicato del Governo

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