Via libera del Senato al DL Ricostruzione

Nella seduta del 30 luglio, l’Aula del Senato ha proseguito e concluso l’esame del DL 76/2024 Ricostruzione e grandi eventi che ha ottenuto il via libera con alcune modifiche apportate su proposte emendative. Nel DL Ricostruzione e grandi eventi è confluito il DL 91/2024 recante misure urgenti di prevenzione dal rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei. Dunque, disco verde al DL in questione con 94 voti favorevoli e 62 contrari, nessun astenuto. Il provvedimento, che deve essere convertito in Legge entro il 10 agosto, passa ora alla Camera per la seconda lettura. Nel dettaglio, il DL 76/2024 che si compone di 27 articoli, ha natura di misura d’urgenza per diverse motivazioni. Innanzitutto, per intervenire rapidamente con procedure e opere di ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti da eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023. Inoltre, per chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione che operano in relazione al sisma del 2009. Nel testo approvato dal Senato con diverse modifiche, si prevede, tra l’altro, il riconoscimento di contributi ai soggetti privati titolari di immobili ad uso residenziale che abbiano subito danni da un evento calamitoso, mentre vengono esclusi risarcimenti in caso di danni patiti da immobili non regolarmente registrati a seguito del terremoto del 2016. Viene conferita al Commissario Straordinario la facoltà di predisporre piani speciali per la messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate. Vengono introdotte norme generali sulla gestione dei materiali di scarto a seguito di eventi calamitosi. Infine, si indicano una serie di misure urgenti volte a realizzare interventi di riqualificazione sismica per mitigare la vulnerabilità degli edifici pubblici e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture e dei servizi essenziali nell’area dei Campi Flegrei.

