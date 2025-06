Via libera delle Commissioni al Ddl delega per la riforma fiscale

Nella seduta di martedì 17 giugno la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha proseguito e terminato l’esame in sede referente del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale, che modifica la legge 9 agosto 2023, n.111. In sintesi, la Commissione ha conferito alla relatrice, On. Matera (FDI), il mandato a conferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. L’esame è proseguito anche in sede consultiva in Commissione Giustizia che ha completato l’esame del testo, approvando la proposta di parere favorevole del relatore, On. Pulciani (FDI). Più complesso, invece, l’esito dell’esame in Commissione Bilancio che, infatti, prima dell’approvazione finale della proposta di parere favorevole del relatore, ha apportato alcune modifiche in diversi ambiti, tra i quali, la disciplina del versamento parziale o dilazionato dei tributi regionali e locali con riferimento al codice che disciplina le situazioni di crisi di impresa o di insolvenza, oltre che di introdurre analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Inoltre, vengono modificati i principi per la revisione della disciplina e dell’organizzazione del contenzioso tributario di cui all’art.19 della medesima legge delega del 2023, n.111, nonché i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici (art.15, comma 2, della medesima legge delega).

Link: Scheda del provvedimento